【華為風波】胡錫進推文：反擊美封殺華為，中國將採重大報復措施

《經濟通通訊社３１日專訊》《環球時報》總編輯胡錫進在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，就他所知

，針對美國將華為和其他中國公司列入管制實體名單，中國將不會被動等待，後續會對美國採取

「重大報復措施」，但他沒有說明是甚麼報復措施。（ｅｙ）

