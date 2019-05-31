《經濟通通訊社３１日專訊》《環球時報》總編輯胡錫進在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，就他所知
，針對美國將華為和其他中國公司列入管制實體名單，中國將不會被動等待，後續會對美國採取
「重大報復措施」，但他沒有說明是甚麼報復措施。（ｅｙ）
31/05/2019 15:49
【華為風波】胡錫進推文：反擊美封殺華為，中國將採重大報復措施
《經濟通通訊社３１日專訊》《環球時報》總編輯胡錫進在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，就他所知
，針對美國將華為和其他中國公司列入管制實體名單，中國將不會被動等待，後續會對美國採取
「重大報復措施」，但他沒有說明是甚麼報復措施。（ｅｙ）
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