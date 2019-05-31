【聚焦數據】內地５月官方製造業ＰＭＩ跌至４９﹒４％，遜預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌

至４９﹒４％，較上月下跌０﹒７個百分點，差過市場預期的４９﹒９％，時隔２個月後再次跌

至５０％榮枯線之下，處於收縮區間。

從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５０﹒３％，比上月回落０﹒５個百分點，仍高於臨界點

；中、小型企業ＰＭＩ為４８﹒８％和４７﹒８％，分別比上月下降０﹒３和２﹒０個百分點。

５月非製造業ＰＭＩ持平於５４﹒３％，與預期一致。（ｃａ）

