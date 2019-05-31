《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌
至４９﹒４％，較上月下跌０﹒７個百分點，差過市場預期的４９﹒９％，時隔２個月後再次跌
至５０％榮枯線之下，處於收縮區間。
從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５０﹒３％，比上月回落０﹒５個百分點，仍高於臨界點
；中、小型企業ＰＭＩ為４８﹒８％和４７﹒８％，分別比上月下降０﹒３和２﹒０個百分點。
５月非製造業ＰＭＩ持平於５４﹒３％，與預期一致。（ｃａ）
31/05/2019 09:01
【聚焦數據】內地５月官方製造業ＰＭＩ跌至４９﹒４％，遜預期
《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，５月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌
至４９﹒４％，較上月下跌０﹒７個百分點，差過市場預期的４９﹒９％，時隔２個月後再次跌
至５０％榮枯線之下，處於收縮區間。
從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５０﹒３％，比上月回落０﹒５個百分點，仍高於臨界點
；中、小型企業ＰＭＩ為４８﹒８％和４７﹒８％，分別比上月下降０﹒３和２﹒０個百分點。
５月非製造業ＰＭＩ持平於５４﹒３％，與預期一致。（ｃａ）
|國際動態31/05/2019
多瑙河沉船 韓旅團7死19失蹤
|生財有道30/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：太興前景好惟首掛食胡先
|FOCUS30/05/2019
【FOCUS】中美女主播過招 「人日」評論頻升級
|生財有道30/05/2019
新舊居屋PK戰 市區低價居屋掀熱潮
|國際動態30/05/2019
歐盟主席寶座 開展權力遊戲
|生財有道30/05/2019
【新居屋】各區奇則大公開! 網上填表閒置2分鐘會被踢走?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰