【駐滬專訪】高力國際鄧懿君：中國的開放不單是政策的開放

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上海是內地最早開埠的城市之一，在９０

年代改革開放的前半段，就已經有許多外資公司進入中國，首選的落腳點便是上海。如今三十年

過去，這些外資企業早已在中國扎根，業務遍佈全國大大小小的城市。在中國提出新一輪改革開

放的當下，這些在華外資企業又面臨怎樣新的機遇和挑戰呢？

房地產顧問「五大行」之一的高力國際就是早早投資中國的外資企業之一。公司於１９８９

年進入中國，原先以來華發展的外資企業為主要客戶，主力做工商辦業務，幫客戶尋找寫字樓、

廠房、倉庫、店鋪等等。在中國房地產行業如火如荼地發展壯大後，高力愈來愈多地開始服務內

資客戶，業務範圍也逐漸擴大，從單純的商業地產經紀轉向房地產咨詢公司。

「最明顯的趨勢是過去十年，愈來愈多的中資機構，包括政府都成為我們的客戶，我們會幫

助政府發展樓宇經濟、做片區規劃等。原先我們外資客戶比例佔到７０％，現在可能是７０％的

客戶已經是內資企業，」高力國際中國區董事總經理鄧懿君對《經濟通通訊社》表示。



＊思想開放才是真的開放＊



近期中美貿易摩擦愈演愈烈，中國順勢開啟了新一輪的改革開放，無論是加強自貿區建設還

是推進「一帶一路」戰略，中國政府正致力於吸引更多外商投資。作為一家外資的咨詢公司，鄧

懿君指，她理解的開放不單是政策的開放，更多的是商業環境和人文文化的開放。

「如果一個地方的人思想開放，能夠接受新的東西，那麼這個地方才是真的開放，」她說，

「上海和國際打交道已經有幾百年的歷史了，所以上海的開放性是從骨子裡出來的。雖然現在政

策層面對外資仍有一些壁壘和門檻，但政府正在努力開放這一塊，未來上海能夠吸納更多人才和

產業，這對於城市發展十分有利。」

相對於像上海這樣已經發展起來的一二線城市，鄧認為，中西部城市發展潛力更大，特別是

在「一帶一路」的戰略下，城市間的交通幹線、基礎設施打通，能夠激發出中西部城市的內生動

力。

鄧懿君說：「去年高力國際在武漢、鄭州、西安、南寧的分公司都有比較高速的發展。雖然

我們每到一個城市發展都會比較謹慎，會評估城市ＧＤＰ的構成，商業地產的成熟度，包括開發

量和價格等等。但一旦進去以後，就會發現當地客戶很歡迎我們帶去的那一套成熟市場的邏輯，

因此業務發展很快。」但她又提到，中國地區間發展不均衡，每個城市的產業導向、市場開發度

和客戶種類都有差異，因此高力在每一個城市都需要做好業務調整以適應當地環境，如何更快更

好地適應當地環境是目前遇到的挑戰之一。



＊長三角一體化有助於人才流通＊



中國新一輪的開放不僅是對外開放，也是對內的開放。國家主席習近平去年１１月宣布要將

長三角一體化升級為國家戰略，就是對內開放的重要舉動。鄧認為，對咨詢公司來說，長三角一

體化最有利的就可以促進人才的流通。

她表示：「由於咨詢公司做的是『人』的生意，客戶看中的也是我們經驗豐富的人才。由於

人才基本都集中在大城市，過去對於上海周邊城市的客戶，高力需要從上海匯方案過去。現在在

長三角一體化的方向下，周邊城市發展起來，人員流動的意願更強，很多人願意到上海周邊城市

工作，這樣就可以從當地的辦公室直接出方案給客戶，便於深耕當地市場。」

而高力現時面臨的另一大大挑戰恰恰就是人才的缺乏。鄧提到，高力國際招募的新人需要經

過為期三年系統地培訓。在培訓結束後，這樣比較全面的人才很受市場歡迎，加上３０歲以下的

年輕人跳槽較為頻繁，令公司員工流失率在３０％左右。在高力國際在努力完善培訓體制、豐富

員工晉升通道、優化獎懲體系之後，已經將流失率減少至２０％左右，在同行業已經屬於較好水

平。

