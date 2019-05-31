《經濟通通訊社３１日專訊》針對美國總統特朗普稱，美國對華進口產品加徵的關稅促使制
造商離開中國，以及中國正成為一個非常虛弱的國家等言論，外交部發言人耿爽回應表示，要正
告美方，不要高估自己的造謠能力，也不要低估別人的判斷能力，真正的底氣不來自於反復重復
的謊言和謬論，或者自我編織的某種幻覺。真正的底氣來源於順應時代潮流，來源於贏得人心向
背。美方目前的單邊主義和保護主義的行徑，遭到了美國國內民眾的強烈反對，也激起國際社會
的廣泛的批評。中方希望美方能夠認清形勢，早日懸崖勒馬，回歸正軌。（ｃａ）
31/05/2019 16:29
【貿易開戰】回應中國虛弱論，外交部：冀美方認清形勢，回歸正軌
《經濟通通訊社３１日專訊》針對美國總統特朗普稱，美國對華進口產品加徵的關稅促使制
造商離開中國，以及中國正成為一個非常虛弱的國家等言論，外交部發言人耿爽回應表示，要正
告美方，不要高估自己的造謠能力，也不要低估別人的判斷能力，真正的底氣不來自於反復重復
的謊言和謬論，或者自我編織的某種幻覺。真正的底氣來源於順應時代潮流，來源於贏得人心向
背。美方目前的單邊主義和保護主義的行徑，遭到了美國國內民眾的強烈反對，也激起國際社會
的廣泛的批評。中方希望美方能夠認清形勢，早日懸崖勒馬，回歸正軌。（ｃａ）
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