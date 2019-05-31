【Ａ股失寵】５月滬指挫近６％，中美亂局外資急逃５３４億創記錄

《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》持續多時的中美貿易磋商，在幾近達成協議之際，

被美國總統特朗普５月初的一篇推特貼文，揭開翻臉序幕，２０００億美元中國輸美商品被加徵

２５％關稅已於５月１０日生效，而中國對美國６００億美元進口商品加徵報復性關稅則於明日

（６月１日）生效；華為作為中國最重要的科技公司之一，更被推上了兩國貿戰的最前線。貿易

戰升溫對中國經濟的打擊已有直觀影響，５月中國製造業ＰＭＩ跌至４９﹒４％，不但差過市場

預期的４９﹒９％，亦再次跌回５０％榮枯線之下，反映經濟企穩基礎未建立。

突發事件連番爆發，中國資本市場一改首季開門紅的狀態，應驗「五窮六絕」的咒語，滬綜

指全月累計下跌５﹒８％，創２０１１年以來最差的５月表現，成交冰封回到去年熊市狀態，最

令人擔心的是，外資快速離開火場，全月通過陸股通淨流出５３４億元（人民幣．下同），創歷

史最大月度淨流出紀錄。專家對《經濟通通訊社》表示，Ａ股前景不明外資趁勢套現，對後市仍

不樂觀，投資者不應期望國家隊頻繁救市。



＊入摩又入富，外資要走還須走＊



明晟ＭＳＣＩ於本周二（２８日）收市後正式對Ａ股擴容，獲納入的Ａ股總數增至２６隻，

且將舊有成份股的納入因子從５％上調至１０％，市場此前憧憬Ａ股「入摩」又「入富」（富時

羅素），為Ａ股帶來以數千億元計的增量外資，不但提升Ａ股投資活躍程度，也可改善投資氣氛

。不過在中國經濟遭遇考驗的時候，最理性地火速離開Ａ場的，也是外資資金。

富昌證券聯席董事譚朗蔚接受訪問時表示，Ａ股去年跌到較低位置，而如今前景不明朗，外

資尤其是機構投資者趁現水平仍有獲利水位，決定吐現，Ａ股因此承壓。譚對後市亦不感樂觀，

因中美貿易關係比去年還要差，貿易戰可能愈拖愈長，另外市場亦須關注人民幣會否持續貶值，

但短期內兌美元「破７」機會不大。

海通證券首席策略分析師荀玉根表示，外資階段性流出，除了對中國經濟的擔憂、中美關係

惡化、匯率貶值等宏觀原因外，微觀原因方面，持有公司的性價比下降，美股下跌等因素也會影

響外資行為。

另得留意的是，美國目前還未對剩下的３２５０億美元中國商品加稅２５％，貿易戰對中國

經濟的負面影響還未完全反映，荀玉根預測若美國關稅政策完全生效後，將拖累今年中國ＧＤＰ

增速約０﹒７６個百分點。

儘管外資在Ａ股重要性逐步提升，但影響資本市場的最強力量始終來自「國家隊」，國家隊

通過買入ＥＴＦ拉高標的股票股價救市，保險、券商等板塊本月曾多次出現逆市波動，閃現國家

隊身影。但譚朗蔚建議投資者不要對國家隊抱太大期望，因救市行動若過於頻密，效果會愈來愈

弱。另外，監管部門同時需要密切留意匯市，未必把股市放在第一順位。



＊外資撤出壞氣氛，隔山打港股＊



至於外資大量通過陸股通流出Ａ股，會否對港股造成壓力？華泰金融港股金融業首席分析師

陳姝瑾表示，市場不太會通過這一因素來判斷港股走勢，惟譚朗蔚認為，這對港股會有間接的負

面影響，因為港股走勢亦會受美股及Ａ股影響。

譚指從技術上看，恆指處於上年１２月頂位２７３００點左右水平，目前出現超賣情況，預

計短期或彈至２７８００或２８０００點牛熊線位置，但受外圍因素影響，未來或跌至

２６０００點水平。

