【Ａ股失寵】表列本月震盪Ａ股大事

《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》５月危機事件連番爆發，滬綜指全月累計下跌

５﹒８％，創２０１１年以來最差的５月表現，最令人擔心的是，外資快速離開火場，全月通過

滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出５３４億元人民幣，創歷史最大月度淨流出紀錄。表列本

月震盪Ａ股大事：



＊ 美國總統特朗普５月５日在推特上表示，不滿與中國的貿易談判進展緩慢，決定１０日開始

，將２０００億美元中國商品的關稅由１０％提高至２５％，同時很快會向另外３２５０億美元

的中國商品徵收２５％的關稅。中國於５月１３日提出反制措施，決定６月１日起對已實施加徵

關稅的６００億美元清單美國商品中的部分，分別實施２５％、２０％或１０％加徵關稅。



＊ 美國商務部５月１６日宣布，將華為及７０間關聯企業列入實體清單，英特爾、高通、賽靈

思及博通等世界一流的晶片製造商，集體暫停向華為供貨，儘管華為旗下海思稱已研發「備胎」

晶片，但晶片設計公司ＡＲＭ宣布已中止與華為的業務往來，意味著華為已喪失製造最新架構晶

片的能力；另外谷歌亦取消華為手機更新Ａｎｄｒｏｉｄ操作系統的權限，華為新一代手機亦將

無法使用Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ及其他谷歌系ａｐｐ。



＊ 中美貿易戰及華為風暴對中國匯市亦帶來重大考驗，人民幣兌美元中間價在５月累計下跌了

超過１７００個點子，貶值２﹒５％。人行本月連番出口術穩匯率，稱匯市沒有也不允許出事。



＊ 「明天系」旗下包商銀行出現重大風險問題，銀保監宣布由建設銀行接管。包商銀行是內地

富商實控人肖建華旗下重要金融機構，肖建華於２０１７年由香港返內地「配合調查」後，至今

下落不明。消息導致市場資金面偏緊，人行本周累計向市場淨投放４３００億元人民幣，創逾４

個月單周最大淨投放，挽救資本市場流動性。

