【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ再枯萎，放水卻兩難

【ＦＯＣＵＳ】時隔兩個月後，中國５月官方製造業ＰＭＩ再跌穿榮枯線，從業人員分項指

數更滑向逾１０年低位。加上周一（２７日）公布的４月工業企業利潤錄３年最大降幅，早期指

標齊指向第二季經濟增長壓力重重。

鑑於美國對華「２０００億」加稅２５％效應漸顯，平均利潤率僅６％的電子、紡織等出口

業的訂單流失及裁員潮恐陸續有來，國務院上周三（２２日）成立橫跨２０個部委的「就業工作

領導小組」可謂一葉知秋。



＊小企業風雨飄零，就業指數十年最差＊



國家統計局公布，５月製造業ＰＭＩ錄４９﹒４％，表現大遜市場預期的４９﹒９％。其中

，新訂單指數暴跌１﹒６個百分點至４９﹒８％；從業人員指數續跌至４７﹒０％的２００９年

３月以來最低，顯示中國經濟二次探底的逆風不容輕視。

值得一提的是，國資委「中美經貿摩擦升級對央企影響有限」言猶在耳，大型企業ＰＭＩ就

續企穩榮枯線之上，惟小型企業風雨飄零，ＰＭＩ重挫２個百分點錄４７﹒８％。

由於小微企業貢獻內地約８０％就業，而受關稅戰衝擊最大的電子、機械、紡織業又是吸收

外來務工人員最多的產業，加上其平均利潤率僅約６％，要對沖２５％關稅帶來的訂單流失，裁

員減負恐不得已而為之。

侵侵周四（３０日）再誇口稱，「關稅正對中國產生毀滅性影響（ｄｅｖａｓｔａｔｉｎｇ

ｅｆｆｅｃｔ）」；副總統彭斯則指，若有需要，美國對中國的關稅可翻逾一倍（ｍｏｒｅ

ｔｈａｎ ｄｏｕｂｌｅ）。



＊難承受收水，惟需顧忌中小銀行地雷＊



自去年１２月政治局會議將「穩就業」置於「六穩」之首，３月政府工作報告明確「穩增長

首要是為保就業」，國務院上周再成立橫跨２０個部委的「就業工作領導小組」。而自１５日起

實施的中小銀行定向降準，亦有通過放水降低融資成本，馳援小微企業之意。

野村就直言，北京無法承受停止政策放鬆，預計未來數月將升級寬鬆或刺激措施以支持增長

和就業。不過，來自市場的另一重擔憂則是－－「包商銀行之後，下一個是誰？」儘管內媒較早

時曝出「監管人士透露，當前部分農村和城市商業銀行處於技術性破產邊緣」，隨後又刪除致歉

，而央媽掌門易綱周四派定心丸指，「完全有能力」控制中小銀行風險，但央媽陷入放水兩難恐

已是不爭的事實。

一邊是政府立志加快金融業供給側改革和打破剛性兌付，另一邊是經濟增長、就業逆風壓頂

。面臨４６３０億元天量ＭＬＦ（中期借貸便利）到期的下周四（６日），會否是下一個降準窗

口？拭目以待。（經濟通通訊社 俞瑾）

