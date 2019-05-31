《經濟通通訊社３１日專訊》商務部新聞發言人高峰今天下午發布，根據相關法律法規，中
國將建立不可靠實體清單制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業
實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單
。具體措施將於近期公布。（ｃａ）
31/05/2019 17:37
【貿易開戰】商務部：中國將建立不可靠實體清單制度
《經濟通通訊社３１日專訊》商務部新聞發言人高峰今天下午發布，根據相關法律法規，中
國將建立不可靠實體清單制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業
實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單
。具體措施將於近期公布。（ｃａ）
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