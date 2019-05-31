《經濟通通訊社３１日專訊》農業農村部新聞辦公室發布，貴州省黔南州都勻市３１日在截
獲的外省非法運入生豬中排查出非洲豬瘟疫情。
世界動物衛生組織（ＯＩＥ）周二表示，中國要控制非洲豬瘟病毒的傳播，將會花上好幾年
時間。中國在控制疫情方面並不順利，有分析師預計今年可能最多有２億頭生豬病死或遭撲殺，
導致當地豬肉嚴重短缺，並給全球肉類與飼料行業帶來經濟衝擊。（ｃａ）
31/05/2019 18:03
【豬瘟來襲】貴州省黔南州都勻市截獲的非法生豬中查出非洲豬瘟
《經濟通通訊社３１日專訊》農業農村部新聞辦公室發布，貴州省黔南州都勻市３１日在截
獲的外省非法運入生豬中排查出非洲豬瘟疫情。
世界動物衛生組織（ＯＩＥ）周二表示，中國要控制非洲豬瘟病毒的傳播，將會花上好幾年
時間。中國在控制疫情方面並不順利，有分析師預計今年可能最多有２億頭生豬病死或遭撲殺，
導致當地豬肉嚴重短缺，並給全球肉類與飼料行業帶來經濟衝擊。（ｃａ）
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