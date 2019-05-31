《日入而息》本港二手樓價創歷史新高，地產股挫，港股失二萬七關

《今天重點》﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒４％，升穿去年高位創歷史新高

﹡差估署租金指數按月升０﹒６％，大型單位升幅較高；差估署樓價指數連升

四個月，４月按月升３﹒２％

﹡本港零售銷售額連跌三個月，４月跌４﹒５％遠遜預期

﹡金管局表示４月新申請按揭按月減少４﹒３％；４月外匯基金總資產按月增

７４３億元；４月香港人民幣存款增１﹒７％



《即日市況》﹡本地地產股急挫，港股失守二萬七關，全日跌２１３點報２６９０１



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２％，全月累挫５﹒８％為８年最差５月



《美元匯價》﹡硬脫歐風險增，英鎊後市料下試１﹒２４；歐元最新報１﹒１１４３╱

４６，日圓最新報１０８﹒８３╱８４



《公司業績》﹡ＭＳ ＣＯＮＣＥＰＴ（０８４４７）全年少賺八成六至７７萬，不派息



《公司資訊》﹡翰森製藥（０３６９２）今起招股，入場費２８８０８元

﹡ＺＣ ＴＥＣＨ（０８５１１）終止配股協議

﹡中渝置地（０１２２４）發行三年期２﹒５億美元票據

﹡海通恆信（０１９０５）公開發售僅６﹒２％認購

﹡花旗集團購入中電（００００２）及港燈（０２６３８）推出的可再生能源

證書

﹡金輝集團（００１３７）船務附屬首季少賺兩成至近２００萬美元

﹡非凡中國（０８０３２）擬８７００萬人幣出售瀋陽一幅工業地塊

﹡保利協鑫（０３８００）增持光伏材料公司，涉資８億元人民幣

﹡科通芯城（００４００）獲納入恆生深港指數及恆生深港資訊科技指數

﹡飛霓（０８４８０）控股股東ＰＲＧ出售２﹒５８％股本

﹡創維數碼（００７５１）部分美國部件已找替代品，料下半年銷售持平

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１５２萬股，涉資１億元

﹡匯友生命（０８０８８）出售２１８９萬股ＨＭＶ數碼，套現８６６萬元

﹡新濠何猷龍稱有意增持澳洲皇冠度假集團股權

﹡萬成環球（０８３０９）擬收購香港物業管理公司

﹡瑞房（００２７２）未來更專注商業物業，暫無計劃重新投資本港市場；目

前銷售進度理想，有信心完成１００億人幣目標

﹡未來世界金融（００５７２）擬發展智能機器人業務，物色收購機會

﹡李思莫辭任中國藝術金融（０１５７２）行政總裁，即日生效

﹡林明辭任新焦點（００３６０）行政總裁

﹡環球醫療（０２６６６）發最多８﹒６億元人幣三年期票據，償還到期債務

﹡友邦香港與豐隆保險開展合作協議

﹡元力控股（０１９３３）委任吳戰江為行政總裁

﹡東亞（０００２３）陳健波辭任獨立非執董，唐英年獲委任為風險委員會主

席



《國企紅籌》﹡一拖（０００３８）未發現可對公司Ａ股股價波動產生大影響事項

﹡中航表示國資委准深南電路發行１５﹒２億元人民幣換股債

﹡中聯重科（０１１５７）回購１﹒６４億Ａ股，涉資８﹒６３億元人民幣

﹡遠東宏信（０３３６０）向中金售兩附屬基礎資產，涉３１﹒９億元人民幣

﹡馮潔儀將不再出任大昌行集團（０１８２８）財務總裁一職



《神州民企》﹡安踏體育（０２０２０）ＣＦＯ表示沽空機構不了解Ｆｉｌａ業務

﹡騰訊與聯通合作，推出未成年人定制ｓｉｍ卡，限制上網遊戲時間

﹡大生農業金融（０１１０３）附屬未履行還款責任，公司戶口被凍結

﹡康臣藥業（０１６８１）出售玉林雲香全部股權，作價７億元人民幣



《中國要聞》﹡內地５月官方製造業ＰＭＩ跌至４９﹒４％，遜預期

﹡統計局表示５月ＰＭＩ回落，生產保持擴張但需求放緩

﹡方大特鋼爆燃事故已致２死５傷，江西省掛牌督辦調查

﹡深圳市區一個單位可抵「深汕特別合作區」一塊地

﹡綠地控股遭鄭州地盤工人追薪，負責人稱已轉帳判頭

﹡內地６月１日起汽車經銷商可代發臨時行駛車號牌

﹡天津市年底前全部取消全市高速公路省界收費站

﹡中國石油夥中核集團推動地熱資源綜合開發利用

﹡上交所公布科創板第二批上會公司

﹡格力集團棄格力電器迎長園，珠海國資委轉型投資平台

﹡北京租賃市場呈下行趨勢，部分中介推「免服務費」

﹡北京環球影城２０２１年正式開園

﹡上海３８個外資項目集中簽約，投資總額達７１億美元

﹡上海發布全國首份三類機構地方監管意見

﹡輝瑞集團成熟藥分支輝瑞普強全球總部落戶上海

﹡人行今停逆回購操作，惟本周投放創逾４個月單周最大

﹡中鐵總今起降專用線代運營等收費，料年降費９﹒４億

﹡首４月全國減稅５２４５億元，累計人均減稅超千元

﹡胡錫進推文：反擊美封殺華為，中國將採重大報復措施

﹡英國電訊商ＥＥ開通５Ｇ，華為稱很高興成為合作夥伴

﹡Ｆｏｘ女主播再「約戰」劉欣稱這場談話令我受益匪淺

﹡中國新任駐日大使表示若美方續一意孤行，中國奉陪到底

﹡中國對美報復性關稅明生效，傳已暫停採購美國大豆

﹡前人行行長戴相龍稱Ｇ２０習特會很難取得重大進展

﹡財政部原副部長表示美國關稅威脅方式落後注定失敗

﹡對美加徵關稅商品排除申報系統於５月３１日開通

﹡包商銀行接管日前的５０００萬以上匯票擬提供８０％保障

﹡葡萄牙發行２０億元人民幣「熊貓債」，收益率４﹒０９％

﹡安賽樂米塔爾表示歐盟應施壓中國加速鋼鐵去產能

﹡回應中國虛弱論，外交部表示冀美方認清形勢，回歸正軌

﹡銀保監批准華夏銀行發行不逾４００億元人民幣永續債

﹡中證監表示盡快修改部分違法行為罰責過輕條文；把反洗錢工作放在更加重

要位置；中證監對６宗案件作行政處罰，涉上海證券通等

﹡外匯局表示５月末ＲＱＦＩＩ累計獲批６７７３﹒２億

﹡內地４月服務貿易逆差擴至２４２億美元

﹡商務部表示中國將建立不可靠實體清單制度



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，報１０４９８﹒４９點



《其他消息》﹡工總歡迎政府最新修訂建議

﹡民主派促保安事務委員會就修例召開公聽會

﹡李家超稱中國與５５個國家有引渡協議，運作一直暢順；現有１１宗案因未

有長期協議而未能移交逃犯；移交追溯期以申請引渡一方的法例為準

﹡林鄭月娥稱外國政府對修例有疑慮，是基於對條例不理解；明日是委員會內

可提修訂的死線，應無空間再改；林鄭否認修例新建議是傾斜商界或與建制

扯貓尾

﹡香港四大商會支持修訂建議，冀立法會盡快審議通過

﹡張建宗稱何時就修例表決由立法會和主席決定

﹡鄭若驊稱以楊岳橋的私人草案處理台灣殺人案並不可行

﹡保監局表示首季內地訪客新造保單保費升近８％

﹡本財年首月錄盈餘５６億元

﹡立法會內會否決去信懲教署支持邵家臻出席立法會大會

﹡本港零售銷售額連跌三個月，４月跌４﹒５％遠遜預期；４月外匯基金總資

產按月增７４３億元；４月香港人民幣存款增１﹒７％

﹡利嘉閣表示樓價指數今年累升８﹒７％，５月破頂無懸念

﹡差估署租金指數按月升０﹒６％，大型單位升幅較高；差估署樓價指數連升

四個月，４月按月升３﹒２％

﹡港置表示６月樓價或現高位整固，第三季升幅不及首兩季

﹡深股通額度全日用５５００萬元；滬股通額度流走３﹒７億，外資陸股通全

月走資創歷史多

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒４％，升穿去年高位創歷史新高

﹡海洋公園明起加價３﹒７５％，成人日間門票加至４９８元

﹡富衛推考試季節彈性工作時間，讓員工更多陪伴子女

﹡安永企業家獎２０１９中國項目即日起接受提名

﹡金管局表示４月新申請按揭按月減少４﹒３％；２０２１年到期銀債首次派

息３厘

﹡啟德第４Ａ區１號地皮下月６日招標，７月１９日截標

﹡Ｆｒｏｎｔｉｅｒ表示港航執行最嚴格安全標準，將加快解決股東問題

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