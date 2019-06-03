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即市新聞

03/06/2019 11:10

《股林淘金－林家亨》人才需求逼切，東方教育（０６６７）料受惠

　　《股林淘金》中國東方教育（００６６７）為中國最大的職業技能教育提供商。截至
２０１７年止年度的平均培訓人次及產生的收入計，擁有約１﹒７％及２﹒５％的市場分額。集
團持有五大知名學校品牌，包括新東方烹飪教育、歐米奇西點西餐教育、新華電腦教育、華信智
原ＤＴ人才培訓基地，以及萬通汽車教育。去年收入為３２﹒６５億元人民幣，按年升１５％，
期內溢利下跌２０﹒５％至５﹒１０億元人民幣。
　
　　集團經營１４５所學校，覆蓋內地２９個省份及香港，提供的職業技能教育主要涵蓋三個行
業領域，為烹飪技術、信息技術及互聯網技術，以及汽車維修。國內為了提高學生在就業市場的
就業能力，已推出多項政策支持行業發展。信息技術及互聯網技術、烹飪技術及汽車服務領域的
收入在２０１７年佔市場總額的４０﹒１％，這三個領域近年於國內需求熾熱，未來集團可受惠
國內對該行業人才需求的增加。
　
　　近年集團改變經營策略，透過改革課程，從業績雖見就讀人數下降，但盈收持續上升，反映
改革持續見成效。集團集資４２﹒７１億至５３﹒４３億元，部分用於建立新學校，未來計劃３
年分別新建約５０間學校，過往數據顯示新學校成立約兩年後即收支平衡。以現時預測市盈率約
３７倍，估值處於教育板塊歷史偏高位置，投資者不妨以現金認購，止蝕價宜設於招股價之下的
５％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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