《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８１５．０４ 跌 ３５４．８４點╱１．４１％
標普５００ ２７５２．０６ 跌 ３６．８０點╱１．３２％
納斯達克 ７４５３．１５ 跌 １１４．５７點╱１．５１％
倫敦富時１００ ７１６１．７１ 跌 ５６．４５點╱０．７８％
法蘭克福ＤＡＸ １１７２６．８４ 跌 １７５．２４點╱１．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２０７．６３ 跌 ４１．２８點╱０．７９％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．２７，歐元兌美元１．１１７３
03/06/2019 07:46
《日出而作》道指挫３５４點，國務院就中美貿易戰公布白皮書
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８１５．０４ 跌 ３５４．８４點╱１．４１％
標普５００ ２７５２．０６ 跌 ３６．８０點╱１．３２％
納斯達克 ７４５３．１５ 跌 １１４．５７點╱１．５１％
倫敦富時１００ ７１６１．７１ 跌 ５６．４５點╱０．７８％
法蘭克福ＤＡＸ １１７２６．８４ 跌 １７５．２４點╱１．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２０７．６３ 跌 ４１．２８點╱０．７９％
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