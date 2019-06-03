《一周攻略－周進略》逆市爭勝難，持盈保泰為上算

《一周攻略》上周一（２７日）本以為港股有機會高開，可惜事與願遺，投資者已經學乖，

不再隨便追高搶進，反而就直接開盤便反映悲觀情緒，以免夜長夢多。



＊上季不俗升勢，今季出人意表＊



是的，踏入第二季，恆指一度高見３０２８０，之後無以為繼，本來很多人仍以為，基於第

一季的不俗表現，加上中美貿易談判據報一直進展良好，但總猜不到，結果如此出人意表。

正因如此，本欄從未把那些人為的所謂談判時限放在心上，因為真正談判的高手，都是互有

攻守，嘗試了解對方底線，又或者在出其不意的，設定人為的死線，意圖增加一種緊逼感，又或

刻意要提高價碼，又或者激怒對方，以出現更多戲劇化的效果，爭取更多討價還價的空間。



＊隨機震盪不易估，留意波動性增加＊



然而，這一種策略，可不是沒有風險的，尤其是面對務實的對手，則最終可能什麼協議都不

能達到，顯然是次選，而不是合則雙贏的上上之選。

觀乎最近的事態發展，正如本欄一直指出，隨機震盪根本不易估計，否則便不能稱之為隨機

了，故此，資產配置方面，若勉強要追新聞消息，結果只給牽著鼻子走，太被動了。

值得留意，本欄提出的觀測方法，是從資產價格的波動性，而不是傳統上單從資產價格走勢

的升跌方向，去推測市場情緒的。事實上，由ＶＩＸ到其他不同量度方式，都可以作為參考。



＊股轉債，金價升，逐利變避險＊



另一個可以參考的，是跨市場的變化，舉例而言，目前資金顯然由股市離開，轉投債市，而

當中金價亦有回升，也就說明了，由逐利改為避險，不是偶然的。

但無論如何，隨著波動性增加，意味著風險的增加，投資者的注碼配置上，風險資產一定會

下降，相反，此消彼長，避險類別的自然水漲船高，這種替代趨勢，只要心裡沒有偏見，應是顯

而易見。



＊整體水位下降，公用房託受惠＊



換言之，與其在水位下降，大盤持續走低之下，勉強發掘偶有急升的一兩個股，倒不如順勢

而為，把資金由ＲＩＳＫ－ＯＮ轉為ＲＩＳＫ－ＯＦＦ，公用房託等，既有此功能，更可受惠到

，萬一各地央行真的見到勢色不對，趕快再來量寬加減息，一樣可以帶起這個類別。

上周所見的２７０００附近支持，也就是第一季升幅的中間位置附近，已然跌穿，相信再往

下走的概率挺高的，逆市爭勝難，持盈保泰，反為上算。不估底在哪兒，但去年１０月的

２４５４０，相信是今次跌浪大家都密切留意的所謂底！《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

