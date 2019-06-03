《選股情報》５月３０日作了如下估計。
３０日題：「期結」
內文：「今日（３０日）期結，好友點都要打下反撲，但估計撲無力，除非特朗普變鴿
。下周如穿２７０，危。」
結果不用等到６月，在５月最後一日，在５月３１日恆指已跌穿２７０。跟著的應是跌，估
跌多少已不太重要，只要貿戰持續，未來一年，應是以跌為主。
期間會出現亞爺出手，特朗普推文，而出現的死貓彈，貿戰一日不完，真升難期。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
03/06/2019 09:06
《選股情報－石鏡泉》跌
《選股情報》５月３０日作了如下估計。
３０日題：「期結」
內文：「今日（３０日）期結，好友點都要打下反撲，但估計撲無力，除非特朗普變鴿
。下周如穿２７０，危。」
結果不用等到６月，在５月最後一日，在５月３１日恆指已跌穿２７０。跟著的應是跌，估
跌多少已不太重要，只要貿戰持續，未來一年，應是以跌為主。
期間會出現亞爺出手，特朗普推文，而出現的死貓彈，貿戰一日不完，真升難期。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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