《選股情報－石鏡泉》跌

《選股情報》５月３０日作了如下估計。



３０日題：「期結」

內文：「今日（３０日）期結，好友點都要打下反撲，但估計撲無力，除非特朗普變鴿

。下周如穿２７０，危。」



結果不用等到６月，在５月最後一日，在５月３１日恆指已跌穿２７０。跟著的應是跌，估

跌多少已不太重要，只要貿戰持續，未來一年，應是以跌為主。

期間會出現亞爺出手，特朗普推文，而出現的死貓彈，貿戰一日不完，真升難期。

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

