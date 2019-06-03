【企業盈警】朗華國際（０８０２６）料全年度由盈轉虧

《經濟通通訊社３日專訊》朗華國際（０８０２６）發盈警，預期截至３月３１日止

２０１９年度由盈轉虧，去年同期則錄得溢利約２３３２﹒９萬元。

虧損主要由於藥業及健康護理產品的經營業績不佳、營運開支增加，以及因年內授出購股權

而產生以股權結算以股份為基礎之付款所致。（ｍｗ）

