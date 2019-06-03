《經濟通通訊社３日專訊》朗華國際（０８０２６）發盈警，預期截至３月３１日止
２０１９年度由盈轉虧，去年同期則錄得溢利約２３３２﹒９萬元。
虧損主要由於藥業及健康護理產品的經營業績不佳、營運開支增加，以及因年內授出購股權
而產生以股權結算以股份為基礎之付款所致。（ｍｗ）
03/06/2019 09:24
【企業盈警】朗華國際（０８０２６）料全年度由盈轉虧
《經濟通通訊社３日專訊》朗華國際（０８０２６）發盈警，預期截至３月３１日止
２０１９年度由盈轉虧，去年同期則錄得溢利約２３３２﹒９萬元。
虧損主要由於藥業及健康護理產品的經營業績不佳、營運開支增加，以及因年內授出購股權
而產生以股權結算以股份為基礎之付款所致。（ｍｗ）
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