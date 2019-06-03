《專家之言－葉尚志》檢視５月大跌市下，逆流而上的強勢股名單

《專家之言》５月３１日，港股繼續向下尋底，但相信已有進入短期底部位置的機會。恆指

走了一波三連跌，失守２７０００點心理整數關。美國宣布對墨西哥所有商品加徵關稅，消息對

市場氣氛帶來進一步打擊。然而，在早前已率先調整下來的中港股市，估計對於一些負面消息已

做出反映。而事實上，上證綜指已終止了早前連跌五周的行情，在過去一周回升了１﹒６％。至

於港股方面，恆指已進一步跌低於２７０００點水平，可操作博反彈的空間。對於通過了跌市考

驗的強勢股，以及嚴重超跌但安全邊際已提升的優質股，可以多加注意。



＊沽空比例仍處高水平，多空博奕進入白熱化階段＊



恆指連跌第三日，在盤中曾一度下跌２６５點低見２６８５０點，跌穿２７０００點關口再

創四個月來的新低，權重股匯控（００００５）和友邦保險（０１２９９），依然是拖累大盤的

元兇，而香港地產股出現加速補跌，也對盤面構成衝擊。恆指收盤報２６９０１點，下跌２１４

點或０﹒７８％。國指收盤報１０３８７點，下跌６３點或０﹒６％。另外，港股主板成交金額

回升至８４１億多元，而沽空金額有１３７﹒６億元，沽空比例１６﹒３６％仍處高水平，多空

博奕進入白熱化階段，潛在沽壓正待釋放。至於升跌股數比例是７４３：８８０，日內漲幅超過

１０％的股票有２６隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２４隻。



＊港股五月蒸發２７９８點，國指累跌１１５５點＊



總結港股５月份的表現，恆指累跌了２７９８點或９﹒４２％，國指累跌了１１５５點或

１０％。在大跌市的情況下，指數股基本上都是全面受壓，而防禦性強的股份，如房託股和香港

公用股，由於受到避險資金的流入，股價表現相對堅挺、表現出較強的抗跌力。其中，領展

（００８２３）、實業（００００６）、煤氣（００００３）、港鐵（０００６６），以及粵投

（００２７０），在５月份出現了逆市走高的行情，但都只是寥寥可數。



＊統一中芯五月份逆市上揚，屬於強勢股品種名單＊



然而，除了幾隻防禦性強的股份之外，在５月份能夠逆流而上，有能力通過跌市洗禮考驗的

，在指數股中可以看到有中生製藥（０１１７７），其股價在５月份累漲了有４﹒９１％，並且

是連漲了有第五個月了。事實上，大跌市往往是提煉好股的時間點，對於有能力出現逆市走高的

強勢股，將會是我們後續的重點關注名單。而檢視了一下我們早前提出的選股名單，在５月份能

夠逆市上升的，包括有統一（００２２０）和中芯國際（００９８１），相信都屬於強勢股品種

名單，建議可以繼續跟進關注。《第一上海首席策略師 葉尚志》

