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即市新聞

03/06/2019 09:05

《專家之言－葉尚志》檢視５月大跌市下，逆流而上的強勢股名單

　　《專家之言》５月３１日，港股繼續向下尋底，但相信已有進入短期底部位置的機會。恆指
走了一波三連跌，失守２７０００點心理整數關。美國宣布對墨西哥所有商品加徵關稅，消息對
市場氣氛帶來進一步打擊。然而，在早前已率先調整下來的中港股市，估計對於一些負面消息已
做出反映。而事實上，上證綜指已終止了早前連跌五周的行情，在過去一周回升了１﹒６％。至
於港股方面，恆指已進一步跌低於２７０００點水平，可操作博反彈的空間。對於通過了跌市考
驗的強勢股，以及嚴重超跌但安全邊際已提升的優質股，可以多加注意。
　
＊沽空比例仍處高水平，多空博奕進入白熱化階段＊

　　恆指連跌第三日，在盤中曾一度下跌２６５點低見２６８５０點，跌穿２７０００點關口再
創四個月來的新低，權重股匯控（００００５）和友邦保險（０１２９９），依然是拖累大盤的
元兇，而香港地產股出現加速補跌，也對盤面構成衝擊。恆指收盤報２６９０１點，下跌２１４
點或０﹒７８％。國指收盤報１０３８７點，下跌６３點或０﹒６％。另外，港股主板成交金額
回升至８４１億多元，而沽空金額有１３７﹒６億元，沽空比例１６﹒３６％仍處高水平，多空
博奕進入白熱化階段，潛在沽壓正待釋放。至於升跌股數比例是７４３：８８０，日內漲幅超過
１０％的股票有２６隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２４隻。

＊港股五月蒸發２７９８點，國指累跌１１５５點＊
　
　　總結港股５月份的表現，恆指累跌了２７９８點或９﹒４２％，國指累跌了１１５５點或
１０％。在大跌市的情況下，指數股基本上都是全面受壓，而防禦性強的股份，如房託股和香港
公用股，由於受到避險資金的流入，股價表現相對堅挺、表現出較強的抗跌力。其中，領展
（００８２３）、實業（００００６）、煤氣（００００３）、港鐵（０００６６），以及粵投
（００２７０），在５月份出現了逆市走高的行情，但都只是寥寥可數。
　
＊統一中芯五月份逆市上揚，屬於強勢股品種名單＊

　　然而，除了幾隻防禦性強的股份之外，在５月份能夠逆流而上，有能力通過跌市洗禮考驗的
，在指數股中可以看到有中生製藥（０１１７７），其股價在５月份累漲了有４﹒９１％，並且
是連漲了有第五個月了。事實上，大跌市往往是提煉好股的時間點，對於有能力出現逆市走高的
強勢股，將會是我們後續的重點關注名單。而檢視了一下我們早前提出的選股名單，在５月份能
夠逆市上升的，包括有統一（００２２０）和中芯國際（００９８１），相信都屬於強勢股品種
名單，建議可以繼續跟進關注。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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