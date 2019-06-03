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即市新聞

03/06/2019 09:22

港股連跌三日後，今早高開８點報２６９０９點，國指升１３點

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國啟動貿易戰蔓延至墨西哥及印度，市場憂慮情況加劇，惟今
早亞洲股市表現不一，日經現跌１８８點，首爾指數升７點。港股方面受Ａ股影響下，今早輕微
高開，其中人民幣中間價升９６個點子，報６﹒８８９６。騰訊（００７００）今早升逾１％，
中移動（００９４１）亦漲近１％。恆生指數開報２６９０９點，升８點或升
０﹒０３％，主板成交２４﹒２０億元。國企指數開報１０４００點，升１３點或
０﹒１２９％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒０８％，報６４元；港交所（００３８８）
跌０﹒８％，報２４７﹒４元；騰訊升１﹒１７％，報３２９﹒８元；中移動升０﹒８８％，報
６９﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２％，報７３﹒５元。

　　十隻恆指升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　５０﹒９０元　　　升１﹒８０％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒３７元　　　升１﹒２１％
　　騰訊控股（００７００）　３２９﹒８０元　　　升１﹒１７％
　　中國平安（０２３１８）　　８７﹒６０元　　　升１﹒１５％
　　中國移動（００９４１）　　６９﹒０５元　　　升０﹒８８％

　　恆安國際（０１０４４）　　５６﹒８５元　　　跌１﹒１３％
　　信和置業（０００８３）　　１２﹒４０元　　　跌１﹒１２％
　　長江基建（０１０３８）　　６０﹒０５元　　　跌０﹒８３％
　　港交所　（００３８８）　２４７﹒４０元　　　跌０﹒８０％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒７６元　　　跌０﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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