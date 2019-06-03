港股連跌三日後，今早高開８點報２６９０９點，國指升１３點

《經濟通通訊社３日專訊》美國啟動貿易戰蔓延至墨西哥及印度，市場憂慮情況加劇，惟今

早亞洲股市表現不一，日經現跌１８８點，首爾指數升７點。港股方面受Ａ股影響下，今早輕微

高開，其中人民幣中間價升９６個點子，報６﹒８８９６。騰訊（００７００）今早升逾１％，

中移動（００９４１）亦漲近１％。恆生指數開報２６９０９點，升８點或升

０﹒０３％，主板成交２４﹒２０億元。國企指數開報１０４００點，升１３點或

０﹒１２９％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒０８％，報６４元；港交所（００３８８）

跌０﹒８％，報２４７﹒４元；騰訊升１﹒１７％，報３２９﹒８元；中移動升０﹒８８％，報

６９﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２％，報７３﹒５元。



十隻恆指升跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ５０﹒９０元 升１﹒８０％

中國聯通（００７６２） ８﹒３７元 升１﹒２１％

騰訊控股（００７００） ３２９﹒８０元 升１﹒１７％

中國平安（０２３１８） ８７﹒６０元 升１﹒１５％

中國移動（００９４１） ６９﹒０５元 升０﹒８８％



恆安國際（０１０４４） ５６﹒８５元 跌１﹒１３％

信和置業（０００８３） １２﹒４０元 跌１﹒１２％

長江基建（０１０３８） ６０﹒０５元 跌０﹒８３％

港交所 （００３８８） ２４７﹒４０元 跌０﹒８０％

吉利汽車（００１７５） １２﹒７６元 跌０﹒７８％

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（ｕｌ）

