《盤後部署》港股或快將現「終極死亡交叉」，恐下試２５０００點

《經濟通通訊社３日專訊》中國在周末發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，批評

美方挑起對華經貿摩擦，並在談判中出爾反爾。市場觀望氣氛濃厚，恆指於２７０００點關口受

壓，僅高開８點，報２６９０９點。其後，中國財新製造業ＰＭＩ數據出爐，５月份達５０﹒２

勝預期，帶動恆指最多升５８點，但不久即調頭向下，繼續尋底，最低見２６７３５點跌１７４

點。下午走勢逐步回穩，恆指最終報２６８９３，跌７點，主板成交８２７﹒１８億元。

國企指數報１０４３０，上升４３點或上升０﹒４２％。

Ａ股方面，上證指數報２８９０，跌８點或０﹒３％；深成指數報８８５６，跌６５點或０

﹒７４％，滬深兩市成交４７９１﹒７２億元人民幣。



＊特朗普將會見文翠珊，料商討華為問題＊



美國總統特朗普將於今日（３日）一連三日起訪問英國，有傳將於明日舉行的峰會上與即將

離任的英國首相文翠珊商討華為問題。據報，特朗普將以中止兩國情報合作為由，威脅英國阻止

中國電信設備商包括華為參與當地的５Ｇ網絡建設。不過，日前英國繼南韓及美國之後，正式推

出商用５Ｇ網絡服務，而英國ＢＢＣ電視台當日用作直播的網絡設備正是華為產品。而且，文翠

珊即將卸任，未知下一任首相在華為事件上的取態會否有變。

高盛日前發表研究報告，將美國第二季度的經濟增長下調０﹒２個百分點至１﹒１％，原因

是美墨及美中之間的貿易糾紛升溫，遏止美國經濟增長。報告同時指出，聯儲局減息機會增加，

但強調仍然只是個警號，未正式上調聯儲局減息的基線預測。

美國三藩市聯儲銀行總裁Ｍａｒｙ Ｄａｌｙ表示，ＧＤＰ減速將拉低孳息率曲線的長端，

增加投資者避險意慾，但這與經濟即將進入衰退沒有因果關係。她又指，目前美國經濟正在穩步

回升，有信心通脹會繼續改善，聯儲局亦將繼續持守２％的通脹目標。



＊港股反彈力度有限，習特會前仍會下試＊



踏入六月新一個交易日，港股今日繼續尋底。儘管恆指１４天ＲＳＩ目前仍處於２５的超賣

水平，同時ＳＴＣ快線的Ｋ線已突破Ｄ線，發出入貨訊號，惟預期港股短線反彈力度有限。一來

，近日大市成交量不高，未能配合港股反彈，二來，港股２０天線（約２７８８０點）快跌穿２

５０天線（２７８１２點），形成「終極死亡交叉」，屆時有機會下試更低水平，即年初升軌前

約２４８９６點。外圍因素方面，主導大市氣氛的中美貿易戰未有化解跡象，隨著中方近日的強

硬回應，為兩國恢復談判再添不明朗因素，因此直至６月底習特會舉行之前，預期港股仍會繼續

維持尋底格局。（ｙｋ）

