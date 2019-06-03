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即市新聞

03/06/2019 16:50

《盤後部署》港股或快將現「終極死亡交叉」，恐下試２５０００點

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國在周末發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，批評
美方挑起對華經貿摩擦，並在談判中出爾反爾。市場觀望氣氛濃厚，恆指於２７０００點關口受
壓，僅高開８點，報２６９０９點。其後，中國財新製造業ＰＭＩ數據出爐，５月份達５０﹒２
勝預期，帶動恆指最多升５８點，但不久即調頭向下，繼續尋底，最低見２６７３５點跌１７４
點。下午走勢逐步回穩，恆指最終報２６８９３，跌７點，主板成交８２７﹒１８億元。
　　國企指數報１０４３０，上升４３點或上升０﹒４２％。
　　Ａ股方面，上證指數報２８９０，跌８點或０﹒３％；深成指數報８８５６，跌６５點或０
﹒７４％，滬深兩市成交４７９１﹒７２億元人民幣。

＊特朗普將會見文翠珊，料商討華為問題＊
　
　　美國總統特朗普將於今日（３日）一連三日起訪問英國，有傳將於明日舉行的峰會上與即將
離任的英國首相文翠珊商討華為問題。據報，特朗普將以中止兩國情報合作為由，威脅英國阻止
中國電信設備商包括華為參與當地的５Ｇ網絡建設。不過，日前英國繼南韓及美國之後，正式推
出商用５Ｇ網絡服務，而英國ＢＢＣ電視台當日用作直播的網絡設備正是華為產品。而且，文翠
珊即將卸任，未知下一任首相在華為事件上的取態會否有變。
　　高盛日前發表研究報告，將美國第二季度的經濟增長下調０﹒２個百分點至１﹒１％，原因
是美墨及美中之間的貿易糾紛升溫，遏止美國經濟增長。報告同時指出，聯儲局減息機會增加，
但強調仍然只是個警號，未正式上調聯儲局減息的基線預測。
　　美國三藩市聯儲銀行總裁Ｍａｒｙ　Ｄａｌｙ表示，ＧＤＰ減速將拉低孳息率曲線的長端，
增加投資者避險意慾，但這與經濟即將進入衰退沒有因果關係。她又指，目前美國經濟正在穩步
回升，有信心通脹會繼續改善，聯儲局亦將繼續持守２％的通脹目標。

＊港股反彈力度有限，習特會前仍會下試＊

　　踏入六月新一個交易日，港股今日繼續尋底。儘管恆指１４天ＲＳＩ目前仍處於２５的超賣
水平，同時ＳＴＣ快線的Ｋ線已突破Ｄ線，發出入貨訊號，惟預期港股短線反彈力度有限。一來
，近日大市成交量不高，未能配合港股反彈，二來，港股２０天線（約２７８８０點）快跌穿２
５０天線（２７８１２點），形成「終極死亡交叉」，屆時有機會下試更低水平，即年初升軌前
約２４８９６點。外圍因素方面，主導大市氣氛的中美貿易戰未有化解跡象，隨著中方近日的強
硬回應，為兩國恢復談判再添不明朗因素，因此直至６月底習特會舉行之前，預期港股仍會繼續
維持尋底格局。（ｙｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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