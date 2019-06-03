《經濟通通訊社３日專訊》白宮高級顧問Ｋｅｌｌｙａｎｎｅ Ｃｏｎｗａｙ表示，美國總
統特朗普可能會指示財政部長努欽下周在日本與中國官員舉行會晤。
姆努欽將出席６月７日至９日在日本福岡舉行的二十國國集團財長峰會，屆時中國官員亦將
與其他１８個國家的代表參加這次年度會議。
如果努欽與中國官員會談，這將是本月較早時雙方陷入談判僵局以來，兩國官員第一次面對
面會晤。（ｍｎ）
03/06/2019 08:17
【貿易開戰】白宮顧問：特朗普或指示努欽在日本與中國官員會面
《經濟通通訊社３日專訊》白宮高級顧問Ｋｅｌｌｙａｎｎｅ Ｃｏｎｗａｙ表示，美國總
統特朗普可能會指示財政部長努欽下周在日本與中國官員舉行會晤。
姆努欽將出席６月７日至９日在日本福岡舉行的二十國國集團財長峰會，屆時中國官員亦將
與其他１８個國家的代表參加這次年度會議。
如果努欽與中國官員會談，這將是本月較早時雙方陷入談判僵局以來，兩國官員第一次面對
面會晤。（ｍｎ）
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