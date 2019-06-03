《經濟通通訊社３日專訊》美國向德國施壓，稱容許華為參與建設電訊基礎設施的國家可能
被切斷關鍵情報分享。
美國國務卿蓬佩奧在與德國外交部長馬斯會面後發出今次警告，蓬佩奧表示，雖然各國有權
決定使用何種設備，但這個決定將帶來後果。
目前德國、英國及法國皆拒絕禁止華為參與建設５Ｇ網絡的要求，而美國與德國更在貿易到
軍費開支及核不擴散等一系列問題上存在分歧。（ｍｎ）
03/06/2019 08:30
【華為風波】美國國務卿蓬佩奧再威脅德國不要使用華為設備
《經濟通通訊社３日專訊》美國向德國施壓，稱容許華為參與建設電訊基礎設施的國家可能
被切斷關鍵情報分享。
美國國務卿蓬佩奧在與德國外交部長馬斯會面後發出今次警告，蓬佩奧表示，雖然各國有權
決定使用何種設備，但這個決定將帶來後果。
目前德國、英國及法國皆拒絕禁止華為參與建設５Ｇ網絡的要求，而美國與德國更在貿易到
軍費開支及核不擴散等一系列問題上存在分歧。（ｍｎ）
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