《外地經濟》美國４月消費者開支增長放緩至０﹒３％

《經濟通通訊社３日專訊》美國４月消費者開支增幅放緩至０﹒３％，因消費者對汽車等耐

用品的需求減少。經通脹因素調整後，４月份實質消費者開支持平，３月為增長０﹒９％。

４月實質消費者開支疲弱，加上工業生產、耐用品訂單及新屋銷售數據低迷，暗示第二季經

濟增長放緩。

４月美國個人收入增長０﹒５％，工資增長０﹒３％，儲蓄規模從３月的９６３７億美元增

加到９９０３億美元。（ｍｎ）

