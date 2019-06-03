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03/06/2019 15:30

【貿易開戰】特朗普淡化美國對澳洲加徵關稅的可能性

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普淡化美國對澳洲產品加徵關稅的可能性，此前有
報道指白宮上周考慮對來自澳洲的產品加徵關稅後受到軍方及國務院的反對
　　特朗普向記者表示，美國與澳洲的關係非常鞏固，「應該說我們與澳洲的關係是與別不同」
。（ｍｎ）

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