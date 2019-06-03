《經濟通通訊社３日專訊》英國外交大臣侯俊偉表示，仔細留意有關美國對華為的指控，強
調英國並未就是否使用華為設備作出最終決定，強調不會過度依賴第三方國家提供的重要技術。
他續指，英國政府一開始已明確表示不會採取任何影響英美情報共享的行動，重申華為設備
永遠不會參與情報共享的渠道。
美國總統特朗普已抵達倫敦，展開多日的國事訪問。（ｍｎ）
03/06/2019 16:33
【華為風波】英國外相：不會使用華為設備與盟友分享情報
《經濟通通訊社３日專訊》英國外交大臣侯俊偉表示，仔細留意有關美國對華為的指控，強
調英國並未就是否使用華為設備作出最終決定，強調不會過度依賴第三方國家提供的重要技術。
他續指，英國政府一開始已明確表示不會採取任何影響英美情報共享的行動，重申華為設備
永遠不會參與情報共享的渠道。
美國總統特朗普已抵達倫敦，展開多日的國事訪問。（ｍｎ）
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訪問前特籲英勿用華為 英媒反應兩極
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