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03/06/2019 16:33

【華為風波】英國外相：不會使用華為設備與盟友分享情報

　　《經濟通通訊社３日專訊》英國外交大臣侯俊偉表示，仔細留意有關美國對華為的指控，強
調英國並未就是否使用華為設備作出最終決定，強調不會過度依賴第三方國家提供的重要技術。
　　他續指，英國政府一開始已明確表示不會採取任何影響英美情報共享的行動，重申華為設備
永遠不會參與情報共享的渠道。
　　美國總統特朗普已抵達倫敦，展開多日的國事訪問。（ｍｎ）

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