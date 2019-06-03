《台股攻略－馮偉明》美股今日重挫，台股仍守１０５００點

《台股攻略》台股今日（３日）開低收高，升１﹒５８點，收報１０５００﹒０７點，成交

金額為新台幣９５６﹒１６億元。

市場疑慮減緩，台積電開低走高，升１﹒０６％，收新台幣２３８元，帶動整體電子類股指

數升０﹒２４％。雖然大立光及鴻海走跌，但盤中跌幅收斂，玉晶光、信驊、聯詠、雙鴻、欣興

及祥碩的跌幅則在０﹒８至４﹒１７％。今日盤中亮點在ＩＣ設計及ＰＡ族群，聯發科、穩懋、

瑞昱及神盾等皆上漲作收。傳統產業股漲跌互見，中國大陸多地水泥廠減產，市場預期水泥後續

價格看漲，刺激台泥升１﹒１７％，亞泥也升０﹒８９％，帶動整體水泥類股指數升０﹒９６％

。稀土題材持續發酵，中釉表現強勁，終場收新台幣１３﹒４５元，帶動玻璃類股指數升

０﹒７２％。

本周將陸續公布５月營收表現，為後續盤勢的觀察指標。新台幣今日止跌回升，若後續能維

持將有利於資金流。台股短期料將區間震盪整理，惟投資者仍須密切留意中美貿易戰的後續發展

。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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