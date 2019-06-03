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03/06/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》中國全面反制美貿戰有理有節

　　《談國論企》中國近日對特朗普單方掀起的「非軍事戰」作全面的有理有節反擊，特別是（
甲）國務院新聞辦公室於２０１９年６月２日發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，強
調「始終堅持通過對話協商解決爭議的基本立場」，並指出「在重大原則問題上中國決不讓步
」，作為（乙）於６月１日就美國５月２９日對華輸美２０００億美元商單方提升關稅稅率劣行
的反制或報復手段。中國（丙）將建立「不可靠實體清單」制度，更是對美國莫須有地把華為列
黑名單的回應。凡此，都是有理有節之舉！
　
＊白皮書重申原則問題決不讓步力求互利共贏＊
　
　　最惹人注目的，當然是（一）《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書所指：「新一屆美國
政府上任以來，以加徵關稅等手段相威脅，頻頻挑起與主要貿易夥伴之間的經貿摩擦」，十分明
確地指出美國對特別是中國的多個主要貿易夥伴經貿摩擦，來自「新一屆美國政府」，是為對特
朗普劍指中國地掀起一波又一波的經貿、科技以至個企、個人的「非軍事戰」，作出幾乎點名的
十分直嚴厲批評和指控。此當為罕有之舉，亦可以在相當程度表明特朗普步步進逼、時時升級劣
行使中國處於忍無可忍的地步，得發聲直指以特為首美方之非。我看特廝惡思劣行一日不變，中
美難復多合作、少抗爭之日！
　　對美國對華引發的貿戰，白皮書強烈表明（１）「中國不得不採取有力應對措施，堅決捍衛
國家和人民利益」，此乃理性和合理的反應，更重要的是（２）中國「始終堅持通過對話協商解
決爭議的基本立場，與美國開展多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係」，但最大的問題是（３
）「美國近期宣布提高對華加徵關稅，不利於解決雙邊經貿問題，中國對此強烈反對，不得不作
出反應，維護自身合法權益」。
　　白皮書指出「在重大原則問題上中國決不讓步」，是為「合作是有原則的，磋商是有底線的
」的重要基石。中國的態度是一貫的、明確的：（ｉ）中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯
一正確的選擇。（ｉｉ）對於兩國經貿分歧和摩擦，中國願意採取合作的方式加以解決，推動達
成互利雙贏的協議。（ｉｉｉ）中國不願打，不怕打，必要時不得不打。
　　由是（二）國務院關稅稅則委員會於２０１９年６月１日零時起對總值６００億美元的進口
美國商品加徵關稅，作為對美國於５月２９日再單方提升稅率的反制或報復手段。有５４１０種
美國產品將受到中國反制措施的影響，所加徵的關稅稅率會由５％至２５％，其中已加徵５％關
稅的商品仍保持所加稅率，涉及２５％關稅稅率的商品包括美妝產品、廚房用品、運動用品、鋼
琴及弦樂器、酒精飲品以至工業機械人、車胎等。
　　反制美亂加徵的同時，中國國務院關稅稅則委員會辦公室對美加徵關稅商品排除申報系統，
已於５月３１日開通，在華企業及行業協╱商會可通過財務部關稅政策研究中心網站註冊、登錄
并填寫排除申請，此一「轄免」之舉，所指在華企業，當然包括在華的外資企業，一視同仁，有
利於強化改革開放和促經濟穩中有進發展！
　
＊建立不可靠實體清單可申辯間接斥美霸道＊
　　
　　同樣重要的，是（三）中國商務部５月３１日宣布，根據相關法律法規，中國將建立「不可
靠實體清單」制度，所言之相關法律法規為：對外貿易法、反壟斷法、國家安全法。商務部有關
負責人６月１日進一步說明，中方在決定是否將某個實體列入「不可靠實體清單」時，會綜合四
方面因素：（１）該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施的行為；（２
）該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神；（３）該實體行為是否對中國企
業或相關產業造成實質損害；（４）該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。十分明確

　　更重要者，為商務部容許違法企業或個人被列入清單後，會經過一定調查程序，中方將給相
關利益關係方一定的申辯權。
　　中國商務部讓被列入「不可靠實體清單」的企業或個人有申辯權，與特朗普突於５月中草草
簽署「行政命令」，便馬上有部門把華為及相關數十家公司列入黑名單的配套，沒有具體說明，
沒有證據支持，更不予華為申辯的同時，美資互聯網谷歌、科企高通及英特爾便匆匆單方終止與
華為合作，霸道異常。兩相比較底下，大有雲泥之別，即：中乃「雲」而美實「泥」者也！
　　美實「泥」之說不虛，可印證於（四）美國聯邦快遞公司ＦｅｄＥｘ劣舉，此一國際性的快
遞「泥」在未經授權情況底下，非法地把華為指定由日本的兩件包裹獨斷獨為地「轉送」到美國
，還試圖將華為另兩件包裹由越南寄往亞洲其他地區辦事處轉到美國。中國外交部發言人於５月
２９日強調對於ＦｅｄＥｘ這樣的一個大公司，如果這種事性不是經常發生，「那麼ＦｅｄＥｘ
確實有需要解釋清楚，為甚麼最近一而再、再而三地發生在華為身上」。言之重，行必要也！要
狠狠調查！《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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