《異動股》澳門５月賭收按年升近２％，惟金沙瀉近５％暫最差藍籌

《經濟通通訊社３日專訊》金沙中國（０１９２８）現價跌４﹒９３％，報３３﹒７５元；

成交約４３８萬股，涉資１﹒５１億元。盤中低見３３﹒５５元，創逾４個月低位，為目前最差

藍籌。

澳門博彩監察協調局數據，澳門５月份的博彩收入２５９﹒５２億元（澳門元．下同），按

月增一成，按年則增長１﹒８％。上月的日均博彩收入約為８﹒３７億元，和今年首４個月平均

的８﹒３１億元相近。今年首５個月博彩收入共１２５６﹒９億元，按年跌１﹒６％。

現時，恆生指數報２６８３７，跌６３點或跌０﹒２４％，主板成交５４﹒５５億元。上證

綜合指數報２８９２﹒６１，跌６﹒０８點或跌０﹒２１％，成交２０２﹒９３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３３﹒７５元 跌４﹒９３％

銀河娛樂（０００２７） ４６﹒２０元 跌２﹒５３％

新濠國際（００２００） １５﹒３８元 跌２﹒０４％

澳博控股（００８８０） ８﹒４８元 跌２﹒３０％

永利澳門（０１１２８） １５﹒９４元 跌２﹒１５％

美高梅 （０２２８２） １１﹒９２元 跌１﹒４９％

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（ｕｌ）

