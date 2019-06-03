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03/06/2019 09:37

《異動股》澳門５月賭收按年升近２％，惟金沙瀉近５％暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社３日專訊》金沙中國（０１９２８）現價跌４﹒９３％，報３３﹒７５元；
成交約４３８萬股，涉資１﹒５１億元。盤中低見３３﹒５５元，創逾４個月低位，為目前最差
藍籌。
　　澳門博彩監察協調局數據，澳門５月份的博彩收入２５９﹒５２億元（澳門元．下同），按
月增一成，按年則增長１﹒８％。上月的日均博彩收入約為８﹒３７億元，和今年首４個月平均
的８﹒３１億元相近。今年首５個月博彩收入共１２５６﹒９億元，按年跌１﹒６％。
　　現時，恆生指數報２６８３７，跌６３點或跌０﹒２４％，主板成交５４﹒５５億元。上證
綜合指數報２８９２﹒６１，跌６﹒０８點或跌０﹒２１％，成交２０２﹒９３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　３３﹒７５元　　　跌４﹒９３％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４６﹒２０元　　　跌２﹒５３％
　　新濠國際（００２００）　　１５﹒３８元　　　跌２﹒０４％
　　澳博控股（００８８０）　　　８﹒４８元　　　跌２﹒３０％
　　永利澳門（０１１２８）　　１５﹒９４元　　　跌２﹒１５％
　　美高梅　（０２２８２）　　１１﹒９２元　　　跌１﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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