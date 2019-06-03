《異動股》意達利逆市飆五成，主動買盤六成五暫升幅最大個股

《經濟通通訊社３日專訊》意達利（００７２０）逆市飆５０％，報０﹒０８７元，盤中高

見０﹒４５元，破十天線（０﹒０６０元），廿天線（０﹒０６５元），五十天線

（０﹒０７２元），百天線（０﹒０７１元）及二百五十天線（０﹒０８６元），盤中高見

０﹒４５元，創逾三年半新高，主動買盤六成五；成交約３４０５萬股，涉資３０９萬元，暫升

幅最大個股。

現時，恆生指數報２６８６９，跌３１點或跌０﹒１２％，主板成交２１５﹒８１億元。

國企指數報１０４１２，升０﹒２４％或升２５點。

上證綜合指數報２８９９，升不足一點或升０﹒０３％，成交７６９﹒２５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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意達利 （００７２０） ０﹒０８７元 升５０﹒００％

恆偉集團（０８２１９） ０﹒１２４元 升３１﹒９１％

建德國際（００８６５） ０﹒０９８元 升２２﹒５０％

舍圖控股（０８３９２） ０﹒２１０元 升１５﹒３８％

德斯控股（０８４３７） ０﹒２８５元 升１５﹒３８％



中國之信（０８２６５） ０﹒７００元 升１４﹒７５％

港大零售（０１２５５） ８﹒６２０元 升１３﹒７２％

方圓房服（０８３７６） ０﹒４５０元 升１２﹒５０％

福紡控股（０８５０６） ０﹒１２８元 升１２﹒２８％

新經濟投資（０００８０） ０﹒０７８元 升１１﹒４３％

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（ｍｗ）

