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即市新聞

03/06/2019 13:19

《異動股》工信部指即將批出５Ｇ商用牌，中移動急升逾３％

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國移動（００９４１）現價升幅擴至３﹒２９％，報７０﹒７
元；成交約１１９１萬股，涉資８﹒３３億元。盤中高見７０﹒９元，主動買盤６１％。
　　據新華網報道，工信部將於近期發放５Ｇ商用牌照，５Ｇ標準是全球產業界共同參與製定的
統一國際標準，中國聲明的標準必要專利佔比超過３０％。在技術試驗階段，諾基亞、愛立信、
高通、英特爾等多家國外企業已深度參與，在各方共同努力下，中國５Ｇ已經具備商用基礎。工
信部將發放５Ｇ商用牌照，中國將正式進入５Ｇ商用元年。
　　現時，恆生指數報２６８２２，跌７８點或跌０﹒２９％，主板成交４７７﹒８９億元。上
證綜指報２８９２，跌５點或跌０﹒２０％，成交１４３９﹒７８億元人民幣。

　　中資電訊商股份：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒７０元　　　升３﹒２９％
　　中國電信（００７２８）　　　３﹒９４元　　　升３﹒２８％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒５０元　　　升２﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　５Ｇ相關股份：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中通服　（００５５２）　　　６﹒０９元　　　升３﹒７５％
　　南京熊貓（００５５３）　　　２﹒８４元　　　跌１﹒０５％
　　中國鐵塔（００７８８）　　　１﹒７６元　　　無升跌
　　昂納科技（００８７７）　　　３﹒９９元　　　跌０﹒７５％
　　聯想集團（００９９２）　　　５﹒４４元　　　跌０﹒１８％
　　中興通訊（００７６３）　　２０﹒１５元　　　升６﹒８４％
　　南方通信（０１６１７）　　　４﹒３５元　　　跌１﹒１４％
　　眾安在線（０６０６０）　　２１﹒７０元　　　跌３﹒１２％
　　中國優通（０６１６８）　　　０﹒７５元　　　跌１﹒３２％
　　長飛光纖（０６８６９）　　１６﹒０４元　　　升０﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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