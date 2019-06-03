【駐京專電】今年京津冀間將取消１９個高速公路收費站

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》據河北省交通運輸廳獲悉，今年河北省將取

消４６個高速公路收費站，其中１９個為京津冀間的高速公路收費站。

按照有關部署，１０月底前，河北省將完成收費系統軟硬件升級改造和相關設施建設、通行

費收費政策和計費方式調整修訂等工作。今年１２月底前，完成與交通運輸部系統聯調測試和高

速公路入口不停車稱重檢測設施建設，具備取消高速公路省界收費站條件。２０２０年１月１日

，河北省將實現省界不停車收費。

