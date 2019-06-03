【駐京專電】馬興瑞：推動港人港稅澳人澳稅政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》廣東省省長馬興瑞表示，加快粵港澳大灣區

國際科技創新中心建設，特別是國家各部委對這項工作高度重視，比如建設重大的科技基礎設施

，大科學裝置工程、國家重點實驗室、國家實驗室等；另外對科技人員給予一定的稅收優惠，比

如港澳特殊人才到廣東，正在推動按港人港稅、澳人澳稅的政策解決。

