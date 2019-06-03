《午市前瞻》港股續尋底，短線支持位２６０００點

《經濟通通訊社３日專訊》白宮高級顧問凱莉安康威早前表示，美國總統特朗普可能會指示

財政部長努欽，下周在日本二十國國集團財長峰會與中國官員舉行會晤，港股今早微高開８點，

報２６９０９點，不過在本地地產股沽壓未除，加上濠賭股在５月博彩收入造好仍走低，港股及

後即時轉跌。財新公布中國５月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒２，與４月持平並

好過預期，連續三個月處於擴張區間，顯示中國製造業保持溫和擴張態勢，港股再轉升最多６７

點，報２６９６８點。不過，在Ａ股拖累下，港股反覆向下，更一度低見２６７３５挫

１６５點，尾段維持過百點跌幅。總結港股半日高開低走，收跌９３點或０﹒３５％，報

２６８０７，主板成交４４１﹒４９億元。國指半日收報１０３９７，升１０點或０﹒１％。

上證午收２８８４，跌１４點或０﹒４９％，成交１３４９﹒７７億元人民幣。

重磅股方面，有傳匯控（００００５）計劃裁員最少５００人，該股今日挫１﹒２５％，報

６３﹒２５元，暫四連陰兼四連跌累挫３﹒３６％；港交所（００３８８）跟隨大市跌１﹒６％

，報２４５﹒４元；騰訊（００７００）獲天達資產管理維持３９０元目標價，評級由持有升至

買入，今日逆市升１﹒２３％，報３３０元，重返十天線（約３２９﹒５元）；友邦

（０１２９９）挫１﹒４９％，報７２﹒５５元。



＊本地地產股沽壓未除，上月賭收造好惟濠賭股下挫＊



雖然最新中原城市領先指數ＣＣＬ報１８９﹒４２點，再創歷史新高，但本地地產股承接上

周五（５月３１日）跌勢，今日繼續推沽。嘉里建設（００６８３）挫３﹒１９％，報２８﹒８

元；會德豐（０００２０）跟跌１﹒５４％，報５１﹒１元；新鴻基地產（０００１６）走低１

﹒３７％，報１２２﹒４元；恆基地產（０００１２）跌０﹒９９％，報４０﹒１元；新世界發

展（０００１７）軟０﹒８７％，報１１﹒４６元；嘉華國際（００１７３）亦軟０﹒４４％，

報４﹒５２元。

據澳門博彩監察協調局數據，澳門５月博彩收入２５９﹒５２億澳門元，按月增一成，按年

則增長１﹒８％，惟濠賭股全線下挫。永利澳門（０１１２８）末期息４５仙今除淨，股價半日

挫５﹒２２％，報１５﹒４４元；金沙中國（０１９２８）亦挫５﹒０７％，報３３﹒７元，暫

表現最差藍籌；美高梅（０２２８２）走低４﹒７９％，報１１﹒５２元；銀河娛樂（０００２

７）跌２﹒６４％，報４６﹒１５元；新濠國際（００２００）軟１﹒７８％，報１５﹒４２元

；澳博（００８８０）亦軟１﹒６１％，報８﹒５４元。

花旗發表研究報告指，由於新項目的推出，預料中國房地產開發商６月份的銷售保持穩定，

股價可能跑贏大市，不過有傳內地收緊房企融資，更傳有五間房企暫停公開市場發債名單，拖累

內房股普遍受壓。世茂房地產（００８１３）挫４﹒０１％，報２１﹒５５元；融創中國（０１

９１８）亦挫３﹒９９％，報３２﹒４５元；龍光地產（０３３８０）跌３﹒１１％，報１１﹒

２２元；中國金茂（００８１７）跟跌２﹒８７％，報４﹒４元；中國恆大（０３３３３）走低

２﹒４％，報２０﹒３５元；萬科企業（０２２０２）軟２﹒１６％，報２７﹒１５元。



＊人幣上揚食品股走高，市場憂慮情緒推高金價金礦股＊



人民幣兌美元中間價報６﹒８８９６升９６點子，創４月１８日以來最大上調幅度，市場避

險情緒再起，資金流入食品股。中國旺旺（００１５１）急升４﹒２９％，報５﹒８３元，暫表

現最好藍籌；周黑鴨（０１４５８）揚２﹒３７％，報３﹒８９元；康師傅控股（００３２２）

漲１﹒５７％，報１２﹒９４元；統一企業（００２２０）升０﹒９６％，報８﹒４１元；蒙牛

乳業（０２３１９）微升０﹒５２％，報２８﹒８元。

美國總統特朗普威脅對墨西哥徵稅的言論，加劇了市場對全球經濟衰退的擔憂，金價上周五

（３１日）攀升至七周高位，錄得近四個月來最大單月漲幅，金股上漲。山東黃金（０１７８７

）急升５﹒０３％，報１８﹒８元；招金礦業（０１８１８）飆升５％，報７﹒５６元；

ＳＰＤＲ（０２８４０）漲１﹒２５％，報９７１﹒５元；紫金礦業（０２８９９）走高１﹒０

８％，報２﹒８元。

三大中資電訊股全線上揚，中電信（００７２８）獲大摩、大和維持增持評級，目標價分別

為４﹒８元及５﹒１９元，今日收升２﹒４９％，報３﹒９１元；中移動（００９４１）獲大和

維持目標價８９﹒８０元及跑贏大市評級，今日反彈２﹒３４％，報７０﹒０５元；中國聯通（

００７６２）亦跟升１﹒０９％，報８﹒３６元；不過近期熱炒的中國鐵塔（００７８８）就續

跌２﹒２７％，報１﹒７２元，暫三連跌兼三連陰，暫表現最差國指股。

粵海投資（００２７０）上周五公布，其附屬公司萬亞與粵海物業管理簽訂番禺物業管理合

同，為期三年，今日收升３﹒６３％，報１５﹒９８元，創歷史新高，暫表現最好國指股。



＊黃志陽：銀娛跌穿４５元可嘗試入手作短線部署＊



美國對墨西哥及印度再啟貿易戰，引發市場憂慮，港股今早高開低走，財經評論員黃志陽對

《經濟通通訊社》表示，對於今早能夠高開感到意外，隨著Ａ股回吐下，因此港股亦被拖累。消

息面上，他認為投資者繼續關注中美兩國元首的進一步行動，但目前大市有尋底跡象，因此目前

要估底較難，但大市短期支持位約在二萬六左右，除非兩國元首突然傳出好消息，便可刺激大市

重返二萬七關，否則將繼續維持弱勢。

今日濠賭股跌幅顯著，主要受到５月份澳門賭收增幅放慢影響，黃志陽補充，除了因為澳門

賭收外，人民幣亦是拖累濠賭的重要因素。他認為在中美貿易戰下，中方為加強競爭力，不排除

進一步對人民幣進行貶值，因此他個人認為人民幣「破七」機會超過六成，但要視乎兩國元首於

Ｇ２０峰會後才可下定案，預計「破七」有機會在下半年展現。

目前賭股情況不利，因此他不建議投資者對濠賭股撈底，但如果投資者想短炒的話，可考慮

銀河娛樂，假如跌穿４５元關口可嘗試入手博反彈，預計短期波幅會在４０元至４５元之間，投

資者可自行調整倉位。（ｕｌ、ａｌ）

