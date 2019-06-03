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即市新聞

03/06/2019 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》阿里重回香港上市，為貿易戰買定保險

　　《娥姐錦囊》外電引述消息報道，阿里巴巴有意「回流」香港，最快今年下半年申請第二上
市，預期集資達２００億美元（折合約１５６０億港元）。在中美貿易戰開打之際，阿里買定保
險，乘機集資拓展，可謂一舉兩得，至於會否掀起認購熱潮，則要視乎屆時市況和定價了。
　　當前中美兩國因貿易問題劍拔弩張，市場傳來阿里來港上市的消息，不少人相信繼中興通訊
（００７６３）和華為之後，發展迅速的互聯網公司可能成為美國下一波的打壓對象，尤其貿易
戰或會持續一段日子，阿里遲早受到波及。
　　事實上，阿里早有計劃來港上市，只因香港尚未接納「同股不同權」的公司上市，才令上市
大計胎死腹中，如今重提上市，亦順理成章，而且此舉更可方便內地投資者購買其股份，中美貿
易糾紛，只是加促了阿里來港上市的時間表。
　　傳聞阿里將以香港為第二上市地，但亦有報道指出，上市方式仍有變數，相信阿里選擇以美
國和香港雙重主要上市較佳，始終香港和美國於不同時區交易，兩地上市可方便區內投資者。
　　至於阿里下半年來港上市會否掀起另一輪科網股搶購熱潮，抑或令其他科網股被抽水，則要
看屆時市況和阿里的上市定價了，而中美貿易戰陰影和投資者對該公司增長前景的疑慮，也會影
響投資胃納。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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