【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３億，買工行中移動沽平保中石油

《經濟通通訊社３日專訊》港股六月首個交易日窄幅上落，早上受外圍影響呈高開低走格局

，於２６９００點水平反覆上落，財新公布５月份中國製造ＰＭＩ勝預期，帶動恆指曾升６７點

，高見２６９５８。消息面上，早上人民幣中間價反彈近百點子，部分食品股落鑊炒起，惟五月

份澳門賭收表現強差人意，濠賭股急瀉，午後中資電訊股接力撐市，內地工信部公布５Ｇ商用牌

照即將發放，刺激相關股份走高，港股最終收報２６８９３，跌７點，盤中在２６７３５至

２６９６８之間上落。

北水周一淨流入１２﹒６１億人民幣，較上周五的２０﹒９８億人民幣，減少８﹒３７億或

３９﹒９％，並創一周新低。按額度計算，北水淨買入最多的個股依次是工商銀行

（０１３９８）、中移動（００９４１）及建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是中國

平安（０２３１８）、中石油（００８５７）及新華保險（０１３３６）。

主板成交額８２７﹒１８億元，跌１﹒５７％，港股通成交７９﹒０３億元，佔總成交

９﹒５５％。



＊５Ｇ牌照憧憬吸引北水追入中移動＊



內銀股續獲北水垂青，人行與中銀保監早前公布接管包商銀行，花旗認為事件將會加快供給

側改革，看好四大行，工行獲３﹒３６億元北水買入，而建行亦有１﹒３８億元北水流入。不過

，中金公司認為，繼包商銀行被接管後，錦州銀行（００４１６）又遭安永辭任核數師，預料內

銀股價尤其是中小型銀行短期將受負面影響。

工信部透露快將發放５Ｇ商用牌照，帶動電訊股造好，中移動股價最多漲近４％，收市仍升

３％，約１﹒４８億元北水流入該股。

相反，內險股被北水捨棄，有２﹒８３億元北水流出平保，股價微跌０﹒０６％，而新華保

險股價亦跌１﹒３７％，約７２６１萬元北水流出該股。美國總統特朗普威脅對墨西哥商品徵收

進口關稅，加劇全球貿易緊張局勢，油價上周五急挫超過３％，中石油遭９４５８萬元北水沽出

，但股價卻升０﹒２３％。（ｓｋ）

