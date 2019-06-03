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即市新聞

03/06/2019 15:35

《美元走勢－羅明立》關注歐央行是否重啟量寬政策，建議高沽歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒３８　　　１０８﹒０７　　　１０８﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１９０　　　１﹒１１６０　　　１﹒１１６５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６５５　　　１﹒２６２７　　　１﹒２６３５
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００００　　　０﹒９９７２　　　１﹒００００
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１９　　　７﹒８３２２　　　７﹒８３３１

　　《美元走勢》美國４月消費支出平減指數按月上升０﹒３％，符合市場預期；不過年率維持
在１﹒５％，低於預期的１﹒６％，距離２％的目標通脹水平仍遠，因此聯儲局應不急於加息。
　　
　　美國總統特朗普上周五（３１日）宣布自６月１０日起，對墨西哥進口貨品徵收５％的關稅
以逼使對方處理非法移民的問題，引起投資者對環球經濟的憂慮。美國１０年債券進一步回落至
２﹒１４５％，為２０１７年９月低位。美匯指數下跌，初步支持位於９７﹒５０，下一步支持
位於９７﹒００。現時美元仍然有一定優勢，但多次衝高不破，市場又擔心當地經濟轉弱，若跌
破９７，美元走勢很大機會逆轉。
　　本周末Ｇ２０財長及央行行長將於日本開會，美國對各國挑起貿易糾紛，令投資者對Ｇ２０
會議的作用存疑，日本財政部已表示，不會作出反對貿易保護主義的共同聲明。另外，歐洲央行
將於周四（６日）議息，投資者關注歐央行會否重啟量化寬鬆刺激區內經濟增長。歐元力守
１﹒１１００，短線挑戰下降軌頂部１﹒１２１０，之後１﹒１２６０是更重要阻力，仍然部署
高沽。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒７０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒３０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１８５　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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