《美元走勢－羅明立》關注歐央行是否重啟量寬政策，建議高沽歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒３８ １０８﹒０７ １０８﹒３６

歐元╱美元 １﹒１１９０ １﹒１１６０ １﹒１１６５

英鎊╱美元 １﹒２６５５ １﹒２６２７ １﹒２６３５

美元╱瑞郎 １﹒００００ ０﹒９９７２ １﹒００００

美元╱港元 ７﹒８４１９ ７﹒８３２２ ７﹒８３３１



《美元走勢》美國４月消費支出平減指數按月上升０﹒３％，符合市場預期；不過年率維持

在１﹒５％，低於預期的１﹒６％，距離２％的目標通脹水平仍遠，因此聯儲局應不急於加息。



美國總統特朗普上周五（３１日）宣布自６月１０日起，對墨西哥進口貨品徵收５％的關稅

以逼使對方處理非法移民的問題，引起投資者對環球經濟的憂慮。美國１０年債券進一步回落至

２﹒１４５％，為２０１７年９月低位。美匯指數下跌，初步支持位於９７﹒５０，下一步支持

位於９７﹒００。現時美元仍然有一定優勢，但多次衝高不破，市場又擔心當地經濟轉弱，若跌

破９７，美元走勢很大機會逆轉。

本周末Ｇ２０財長及央行行長將於日本開會，美國對各國挑起貿易糾紛，令投資者對Ｇ２０

會議的作用存疑，日本財政部已表示，不會作出反對貿易保護主義的共同聲明。另外，歐洲央行

將於周四（６日）議息，投資者關注歐央行會否重啟量化寬鬆刺激區內經濟增長。歐元力守

１﹒１１００，短線挑戰下降軌頂部１﹒１２１０，之後１﹒１２６０是更重要阻力，仍然部署

高沽。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒７０ １０７﹒５０ １０９﹒３０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１８５ １﹒１０５０ １﹒１２３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

