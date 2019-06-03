５月份人民幣匯價告急，在岸價單月急貶近３％，現？報６﹒９０２。專家建議，有人民幣
在手者暫毋須蝕讓，宜敘造３個月短存，冀賺存息稍彌補匯價損失。
綜觀市面２０間銀行，３個月年息以華僑永亨的２﹒９５厘稱冠，但須等值５０萬港元的兌
換資金。如現有客戶以舊資金兩萬元人民幣再續，該行同存期亦有２﹒４５厘。
《香港經濟日報》
03/06/2019 08:16
【人幣利率】華僑永亨３個月短存２﹒９５厘稱冠，須兌換資金敘造
５月份人民幣匯價告急，在岸價單月急貶近３％，現？報６﹒９０２。專家建議，有人民幣
在手者暫毋須蝕讓，宜敘造３個月短存，冀賺存息稍彌補匯價損失。
綜觀市面２０間銀行，３個月年息以華僑永亨的２﹒９５厘稱冠，但須等值５０萬港元的兌
換資金。如現有客戶以舊資金兩萬元人民幣再續，該行同存期亦有２﹒４５厘。
《香港經濟日報》
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