【人幣利率】華僑永亨３個月短存２﹒９５厘稱冠，須兌換資金敘造

５月份人民幣匯價告急，在岸價單月急貶近３％，現？報６﹒９０２。專家建議，有人民幣

在手者暫毋須蝕讓，宜敘造３個月短存，冀賺存息稍彌補匯價損失。

綜觀市面２０間銀行，３個月年息以華僑永亨的２﹒９５厘稱冠，但須等值５０萬港元的兌

換資金。如現有客戶以舊資金兩萬元人民幣再續，該行同存期亦有２﹒４５厘。

《香港經濟日報》

