舊區老化問題嚴重，市建局行政總監韋志成透露，有深水埗兼善里居民要求重建，惟當局研
究後發現重建後的單位會減少１００伙。
同時，由於兼善里舊樓涉及多達３０００間劏房，業權眾多，收購成本高昂，粗略估算將接
近９５億元。
據市建局估計，除非樓價繼續大幅攀升，否則項目收入只會是總發展成本的三分之二，不可
能抵銷收購、安置補償及建築成本等總開支，換句話虧損至少３０億元以上。《香港經濟日報》
03/06/2019 08:48
【本港樓市】市建局：深水埗兼善里舊樓重建，恐蝕逾３０億
舊區老化問題嚴重，市建局行政總監韋志成透露，有深水埗兼善里居民要求重建，惟當局研
究後發現重建後的單位會減少１００伙。
同時，由於兼善里舊樓涉及多達３０００間劏房，業權眾多，收購成本高昂，粗略估算將接
近９５億元。
據市建局估計，除非樓價繼續大幅攀升，否則項目收入只會是總發展成本的三分之二，不可
能抵銷收購、安置補償及建築成本等總開支，換句話虧損至少３０億元以上。《香港經濟日報》
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