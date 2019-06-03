【強積金】積金局：４月扣稅自願供款增３４００帳戶，供款２千萬

「強積金可扣稅自願性供款」（ＴＶＣ）已推出兩個月，積金局主席黃友嘉於網誌表示，「

打工仔」對此計劃反應正面，單計４月份已有超過３４００個新開立的ＴＶＣ帳戶，供款額近

２０００萬元。

政府為ＴＶＣ及合資格延期年金（ＱＤＡＰ）提供合共６萬元扣稅額，黃友嘉預期，未來將

會有更多強積金帳戶持有人作出額外供款，以獲取扣稅優惠及增加退休保障。《香港經濟日報》

