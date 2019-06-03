「強積金可扣稅自願性供款」（ＴＶＣ）已推出兩個月，積金局主席黃友嘉於網誌表示，「
打工仔」對此計劃反應正面，單計４月份已有超過３４００個新開立的ＴＶＣ帳戶，供款額近
２０００萬元。
政府為ＴＶＣ及合資格延期年金（ＱＤＡＰ）提供合共６萬元扣稅額，黃友嘉預期，未來將
會有更多強積金帳戶持有人作出額外供款，以獲取扣稅優惠及增加退休保障。《香港經濟日報》
03/06/2019 09:05
【強積金】積金局：４月扣稅自願供款增３４００帳戶，供款２千萬
「強積金可扣稅自願性供款」（ＴＶＣ）已推出兩個月，積金局主席黃友嘉於網誌表示，「
打工仔」對此計劃反應正面，單計４月份已有超過３４００個新開立的ＴＶＣ帳戶，供款額近
２０００萬元。
政府為ＴＶＣ及合資格延期年金（ＱＤＡＰ）提供合共６萬元扣稅額，黃友嘉預期，未來將
會有更多強積金帳戶持有人作出額外供款，以獲取扣稅優惠及增加退休保障。《香港經濟日報》
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