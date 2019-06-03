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03/06/2019 10:19

【本港樓市】陳茂波：密切注意樓市發展，中美貿易摩擦短期難解決

　　《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波出席立法會財委會時表示，本港樓市自今年一
月起反彈，成交回升，首４個月平均每月成交量５４００宗，較去年第四季增加８２％，樓價亦
已連升４個月，較去年７月高峰只低１％。現時樓價遠超市民負擔能力，政府將密切注意樓市最
新情況。
　　他又表示，中美貿易摩擦短期難解決，市場對前景看法轉趨負面，恆指於５月份下跌９％，
是去年１０月以來最大跌幅。由於美國取態反覆善變，經濟形勢難以預料。（ｃｈ）

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