【本港樓市】陳茂波：密切注意樓市發展，中美貿易摩擦短期難解決

《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波出席立法會財委會時表示，本港樓市自今年一

月起反彈，成交回升，首４個月平均每月成交量５４００宗，較去年第四季增加８２％，樓價亦

已連升４個月，較去年７月高峰只低１％。現時樓價遠超市民負擔能力，政府將密切注意樓市最

新情況。

他又表示，中美貿易摩擦短期難解決，市場對前景看法轉趨負面，恆指於５月份下跌９％，

是去年１０月以來最大跌幅。由於美國取態反覆善變，經濟形勢難以預料。（ｃｈ）

