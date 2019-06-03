《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波出席立法會財委會時表示，本港樓市自今年一
月起反彈，成交回升，首４個月平均每月成交量５４００宗，較去年第四季增加８２％，樓價亦
已連升４個月，較去年７月高峰只低１％。現時樓價遠超市民負擔能力，政府將密切注意樓市最
新情況。
他又表示，中美貿易摩擦短期難解決，市場對前景看法轉趨負面，恆指於５月份下跌９％，
是去年１０月以來最大跌幅。由於美國取態反覆善變，經濟形勢難以預料。（ｃｈ）
03/06/2019 10:19
【本港樓市】陳茂波：密切注意樓市發展，中美貿易摩擦短期難解決
《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波出席立法會財委會時表示，本港樓市自今年一
月起反彈，成交回升，首４個月平均每月成交量５４００宗，較去年第四季增加８２％，樓價亦
已連升４個月，較去年７月高峰只低１％。現時樓價遠超市民負擔能力，政府將密切注意樓市最
新情況。
他又表示，中美貿易摩擦短期難解決，市場對前景看法轉趨負面，恆指於５月份下跌９％，
是去年１０月以來最大跌幅。由於美國取態反覆善變，經濟形勢難以預料。（ｃｈ）
|生財有道03/06/2019
【FOCUS】反制組合拳密密出 北京枕戈待「持久戰」
|國際動態03/06/2019
訪問前特籲英勿用華為 英媒反應兩極
|生財有道31/05/2019
【磚頭捱沽】時富姚浩然：拆息升致地產股下挫 6月初前仍續弱勢
|生財有道31/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】中芯基本面稍弱只宜短炒 前景繫14納米晶片發展
|中國故事31/05/2019
【A股失寵】5月滬指挫近6% 中美亂局外資急逃537億創記錄
|生財有道31/05/2019
【樓價破頂】二手樓價指數突破新高 差估署樓價指數創6年最大單月升幅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰