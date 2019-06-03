【移交逃犯】陳茂波：逃犯條例修訂調整可釋除商界疑慮

《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波出席立法會財委會時表示，近期逃犯條例修訂

引起社會熱烈討論，而政府就修訂作出調整後，可聚焦針對範圍，行政方面亦加入保障措施，相

信可釋除商界疑慮。

他又表示，注意到市場憂慮本港資產管理行業或受修例影響，若果發生個別貪污個案，其不

法資產是不能在本港停留。但政府冀推動本港國際金融中心發展，而財富管理是金融中心之中佔

比較大的業務，例如部分大家族會為資產管理團隊設立辦事處，政府亦期望推出稅務措施提升本

港競爭力，以吸引這些業務落戶香港。（ｃｈ）

