《經濟通通訊社６日專訊》領展房產基金（００８２３）公布，截至今年三月底止全年度，
可分派收入總額為５７﹒２３億元，增加５﹒３８％，每基金單位分派末期分派１４０﹒５５仙
連同中期分派的１３０﹒６２仙，全年合共分派２７１﹒１７仙，增加８﹒５６％。
期內，收益及物業收入淨額分別按年增長０﹒１％及０﹒３％，達到１００﹒３７億元及
７６﹒８９億元。（ｓｋ）
03/06/2019 12:12
領展（８２３）全年可分派收入增５﹒４％，派１４０﹒５５仙
《經濟通通訊社６日專訊》領展房產基金（００８２３）公布，截至今年三月底止全年度，
可分派收入總額為５７﹒２３億元，增加５﹒３８％，每基金單位分派末期分派１４０﹒５５仙
連同中期分派的１３０﹒６２仙，全年合共分派２７１﹒１７仙，增加８﹒５６％。
期內，收益及物業收入淨額分別按年增長０﹒１％及０﹒３％，達到１００﹒３７億元及
７６﹒８９億元。（ｓｋ）
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