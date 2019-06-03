領展（８２３）全年可分派收入增５﹒４％，派１４０﹒５５仙

《經濟通通訊社６日專訊》領展房產基金（００８２３）公布，截至今年三月底止全年度，

可分派收入總額為５７﹒２３億元，增加５﹒３８％，每基金單位分派末期分派１４０﹒５５仙

連同中期分派的１３０﹒６２仙，全年合共分派２７１﹒１７仙，增加８﹒５６％。

期內，收益及物業收入淨額分別按年增長０﹒１％及０﹒３％，達到１００﹒３７億元及

７６﹒８９億元。（ｓｋ）

