【貿易開戰】Ｗｅｂｂ：美國下一步或威脅資本制裁

《經濟通通訊社３日專訊》獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ發表文章指，美國總統特朗普

對中國實施的經濟手段一直專注於貿易關稅，但特朗普及其顧問忽略了另一個巨大潛在的制裁領

域－－資本制裁。當關稅的潛力已用盡時，若果美國採取資本制裁，要求其公民拋售所持有的中

國股票及債券，他對此不會感到意外，並認為美國或會使用ＯＦＣＡ（美國財政部海外資產控制

辦公室）權力命令公民出售資產。

Ｗｅｂｂ表示，有數千億美元的美國退休基金、互惠基金、捐贈基金等，均有投資在美國、

本港及中國上市的中國企業，而大型資產管理公司例如富達及貝萊德等，亦投資環球資產，包括

中國股票。

相對地，中國限利資本外流，例如限制每年境外提取資金的上限於１０萬元人民幣，以及Ａ

股相對Ｈ股的折讓，都反映中國投資於環球的資產不多。因此他相信，若果美國實施資本制裁，

美國所受的影響將相對較低，因其資本仍可投資於環球其他市場，甚至投資組合表現亦可因而改

善。反之，美國去年針對俄鋁（００４８６）的行動，令其在港股價大幅下瀉，反映ＯＦＣＡ權

力可造成的影響。

Ｗｅｂｂ預料，美國或利用ＯＦＣＡ首先命令美國人民出售中國國有資產，例如是銀行、石

油石化板塊，其次目標會是私營企業。（ｂｉ，ｃｈ）

