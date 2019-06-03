【本港樓市】十大屋苑周末成交創半年新低，七屋苑「捧蛋」

《經濟通通訊社３日專訊》貿易戰惡化及新居屋搶客夾擊，本港樓市交投氣氛放緩。據中原

及美聯兩大代理行統計的十大屋苑數字，６月份首個周末齊錄得３宗成交，創近半年新低。

中原地產十大屋苑本周末錄得３宗成交，按周再跌５７％，交投量創２３周新低。當中有７

個屋苑「捧蛋」，只有黃埔花園、沙田第一城及嘉湖山莊各錄得１宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易局勢惡化令股市不穩，市場憂慮

會拖累經濟前景，對樓市買家亦造成心理影響，擔心「遲買會平」，樓市觀望氣氛濃厚。近日發

展商積極推售貨尾，吸走二手市場購買力，本周末一手市場錄得近１５０宗成交，銷情理想；加

上逾４８００伙新居屋正接受申請，吸引市場目光，凍結大量購買力，尤其對中小型住宅造成明

顯打擊，二手交投明顯放慢，預計短期內難有起色。



＊本月二手交投料在低位反覆＊



據美聯物業分行統計，踏入６月份首個周末，十大藍籌屋苑則只錄得約３宗買賣成交，較上

周末６宗進一步下跌約５０％，連續兩周末僅錄單位數水平，並且創自去年１２月２２及２３日

周末後２３周新低，當中更有７個屋苑零成交。至於按１５大屋苑計算，周末則錄得約５宗買賣

成交，較上周末約９宗亦下跌約４４﹒４％。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，隨著６月份多個新盤部署推售，以及新居屋申請凍結

部分上車購買力，料焦點將集中一手市場，二手交投將在低位反覆徘徊。

另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日，十大指標屋苑亦只有３宗二手買賣

個案，較對上周末的８宗大減６３％，創自去年１２月下旬以來的２２周新低。（ｃｌ）

