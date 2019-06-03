《經濟通通訊社３日專訊》外電引述交易文件報道，民辦高等教育集團嘉宏教育科技計劃在
香港上市，擬按每股約１﹒５元至１﹒９２元，發行４億股，集資最多９８００萬美元（折合大
約７﹒６９億港元），目標於本月１２日定價，６月１８日上市。麥格理為獨家保薦人。
該公司將於今日收市後舉行新股發布會，屆時將公布今次招股詳情。（ｋｉ）
03/06/2019 10:19
【新股上市】傳嘉宏教育在港上市集資最多約７﹒７億元
《經濟通通訊社３日專訊》外電引述交易文件報道，民辦高等教育集團嘉宏教育科技計劃在
香港上市，擬按每股約１﹒５元至１﹒９２元，發行４億股，集資最多９８００萬美元（折合大
約７﹒６９億港元），目標於本月１２日定價，６月１８日上市。麥格理為獨家保薦人。
該公司將於今日收市後舉行新股發布會，屆時將公布今次招股詳情。（ｋｉ）
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