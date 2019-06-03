【本港樓市】經絡：５月現樓按揭宗數創近８年新高，匯豐續稱霸

《經濟通通訊社３日專訊》根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，５月份按

揭宗數全面大升！現樓按揭宗數為１０９０６宗，按月大增８１﹒３％，並創自２０１１年６月

後即近八年新高。樓花方面，５月按揭宗數為６８８宗，按月亦增加１３９﹒７％。經絡按揭轉

介首席副總裁劉圓圓相信，首半年的交投表現仍然理想，並有望延續至未來數個月。

若按年比較，５月份現樓按揭宗數升２８﹒６％，而樓花按揭則按年減少３２﹒５％。累計

首五個月，現樓按揭宗數錄得３７９１７宗，按年減少６﹒４％。樓花按揭宗數則為３７６９宗

，按年微升０﹒２％。



＊現樓按揭市佔率排名不變＊



現樓銀行市佔率方面，各銀行排名依舊。匯豐銀行已連續２８月問鼎冠軍，市佔率達

２９﹒７％。中國銀行以市佔率２５﹒３％排名第二。恆生銀行（０００１１）則以市佔率

１５﹒９％成為第三名。而第四名及第五名繼續由渣打銀行以市佔率達６﹒３％及由市佔率達３

﹒８％的東亞銀行（０００２３）奪得。

樓花排名方面，匯豐亦以市佔率３１﹒５％取得樓花冠軍，中國銀行亦大幅躍進以２６％緊

隨其後排第二。季軍則由恆生以市佔率達１３﹒４％奪得。第四名及第五名的銀行分別為渣打市

佔率達９﹒２％及市佔率達３﹒８％的東亞奪得。



＊三大行市佔率達七成＊



總括來說，５月份四大銀行現樓市佔率達７７﹒２％，連續４１個月達到六成以上水平，亦

是有紀錄以來的新高，而中小型銀行市佔率則佔２２﹒８％。值得一提的是，市佔率首三名的銀

行率已佔整體七成達７０﹒９％。劉圓圓表示，現時大型銀行的按揭優惠與其他中小銀行有過之

而無不及，加上大銀行銀根充裕，品牌效應下市場滲透率亦較高。（ｃｌ）

