《再戰明天》芝加哥聯儲總裁埃文斯接受傳媒訪問，美公布工廠訂單

《經濟通通訊社３日專訊》明晚，芝加哥聯儲總裁埃文斯接受ＣＮＢＣ節目的直播訪問，美

國公布４月工廠訂單。



＊芝加哥聯儲總裁埃文斯接受ＣＮＢＣ節目的直播訪問＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：５０ｐｍ，德國總理梅克爾於ＢＤＩ工業聯盟的

活動中發表演講，其他演講者包括德國經濟部長阿爾特邁爾與法國財長勒梅爾。

明晚８：００ｐｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯接受ＣＮＢＣ節目的直播訪問。

９：５５ｐｍ，「美聯儲傾聽：貨幣政策策略、工具與溝通實務」會議。出席官員有美聯儲

主席鮑威爾、芝加哥聯儲總裁埃文斯（９：４５ｐｍ）。

８：３０ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯為該聯儲主辦的會議致開幕詞，會議主題為

「建立金融服務業文化資本：新興做法、風險與機遇」

明日，國際中央銀行雜誌組織２０１９年年會「大宗商品價格與貨幣政策：新理論與事證」

（至６月５日）

明午５：００ｐｍ，澳洲央行總裁洛威與當地企業界餐會。



＊料澳洲央行減息０﹒２５％，美國公布４月工廠訂單＊



在數據方面，明早９：３０ｐｍ，澳洲公布４月零售銷售，月率料由０﹒３％下滑至

０﹒２％。明午１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料由１﹒５％下調至１﹒２５％。

５：００ｐｍ，歐元區公布４月失業率，料維持於７﹒７％。歐元區５月核心消費者物價指

數年率料由１﹒３％下滑至０﹒９％；消費者物價指數年率料由１﹒７％跌至１﹒３％。

１０：００ｐｍ，美國公布４月工廠訂單，料由１﹒９％跌至負１％。美國亦公布４月耐用

品訂單。



＊香港電視及美麗華酒店開股東會＊



在本港，明日開股東會的公司有：華晨中國（０１１１４）、香港電視（０１１３７）、美

麗華酒店（０００７１）、葉氏化工集團（００４０８）和天鴿互動（０１９８０）等。

中國醫療集團（０８２２５）派業績。（ｈｏ）

