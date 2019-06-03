大行稱領展業績符預期，集團不排除加租並會再回購

《經濟通通訊社３日專訊》領展（００８２３）公布２０１９財年業績，期內可分派收入按

年升５﹒４％，至逾５７億元，每基金單位末期派１４０﹒５５仙，全年合共派２７１﹒１７仙

，增加８﹒６％。大行均認同領展去年業績符合預期，維持對其「買入」評級。而集團亦宣布，

目標今年額外回購６０００萬個基金單位。



＊貿易戰未影響消費，不排除調整租金＊



領展去年零售租金增長７﹒１％，物業組合租用率維持於９７﹒１％水平，續租租金調升

２２﹒５％。集團行政總裁王國龍表示，旗下租戶的營業額相對香港同業做得好，雖然市場對貿

易戰有所憂慮，但未見對消費造成明顯影響，未來不排除會調整租金。



＊去年收購影響回購進度＊



另外，集團去年宣布有意回購８０００萬個基金單位，用以抵銷出售資產造成基金單位分派

的損失，但由於出售及收購資產引致的禁售期較長，去年度僅能回購４２１０萬個基金單位。未

來將在市場條件和法規允許下，回購約６０００萬個基金單位。集團表示，除了股價外，去年有

較多收購項目，收購期間構成內幕交易，因此未能參與回購，而今年的回購進度仍未能預測。



＊「２０２５願景」冀資產價值高個位數複合增長＊



領展並公布其「２０２５願景」，王國龍表示，實踐「２０２５願景」的重點在於推動資產

組合增長；於直至２０２５年期間，力求資產組合價值每年均能取得高個位數的複合增長率，每

基金單位分派可持續增加，同時維持穩健的信貸評級，並期望為基金單位持有人提供既有增長潛

力且具吸引力的長期投資。



＊派息符預期，花旗籲買入＊



花旗認為，領展去年度業績整體符合預期，維持對集團「買入」評級，目標價９０元。集團

去年度每基金單位派息達符合預期，股息率２﹒９％，負債比率亦由１１﹒９％降至

１０﹒７％。

摩根士丹利亦表示，領展去年派息符合該行預期，給予集團目標價９３元，評級「與大市同

步」。大摩表示，領展計劃在市場及法規條件允許下，回購約６０００萬個基金單位，預期公司

將在單位回購及特別息之間保持平衡，與２０１９年度類似。

