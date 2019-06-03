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即市新聞

03/06/2019 16:55

大行稱領展業績符預期，集團不排除加租並會再回購

　　《經濟通通訊社３日專訊》領展（００８２３）公布２０１９財年業績，期內可分派收入按
年升５﹒４％，至逾５７億元，每基金單位末期派１４０﹒５５仙，全年合共派２７１﹒１７仙
，增加８﹒６％。大行均認同領展去年業績符合預期，維持對其「買入」評級。而集團亦宣布，
目標今年額外回購６０００萬個基金單位。

＊貿易戰未影響消費，不排除調整租金＊

　　領展去年零售租金增長７﹒１％，物業組合租用率維持於９７﹒１％水平，續租租金調升
２２﹒５％。集團行政總裁王國龍表示，旗下租戶的營業額相對香港同業做得好，雖然市場對貿
易戰有所憂慮，但未見對消費造成明顯影響，未來不排除會調整租金。

＊去年收購影響回購進度＊

　　另外，集團去年宣布有意回購８０００萬個基金單位，用以抵銷出售資產造成基金單位分派
的損失，但由於出售及收購資產引致的禁售期較長，去年度僅能回購４２１０萬個基金單位。未
來將在市場條件和法規允許下，回購約６０００萬個基金單位。集團表示，除了股價外，去年有
較多收購項目，收購期間構成內幕交易，因此未能參與回購，而今年的回購進度仍未能預測。

＊「２０２５願景」冀資產價值高個位數複合增長＊

　　領展並公布其「２０２５願景」，王國龍表示，實踐「２０２５願景」的重點在於推動資產
組合增長；於直至２０２５年期間，力求資產組合價值每年均能取得高個位數的複合增長率，每
基金單位分派可持續增加，同時維持穩健的信貸評級，並期望為基金單位持有人提供既有增長潛
力且具吸引力的長期投資。

＊派息符預期，花旗籲買入＊

　　花旗認為，領展去年度業績整體符合預期，維持對集團「買入」評級，目標價９０元。集團
去年度每基金單位派息達符合預期，股息率２﹒９％，負債比率亦由１１﹒９％降至
１０﹒７％。
　　摩根士丹利亦表示，領展去年派息符合該行預期，給予集團目標價９３元，評級「與大市同
步」。大摩表示，領展計劃在市場及法規條件允許下，回購約６０００萬個基金單位，預期公司
將在單位回購及特別息之間保持平衡，與２０１９年度類似。

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