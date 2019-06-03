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03/06/2019 17:01

【企業盈喜】莊皇集團（８５０１）料去年度溢利大增逾３倍

　　《經濟通通訊社３日專訊》莊皇集團（０８５０１）發盈喜，預料截至今年３月底止年度溢
利按年大增逾３倍，主要受惠於主要附屬公司業務的自然增長，期內共獲得８１個毛坯房裝潢項
目，較２０１８年度的４４個增加。同時，非經常性上市開支減少，收購Ｃｏｒｅ　Ｇｒｏｕｐ
亦令收入及溢利增加。（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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