《經濟通通訊社３日專訊》莊皇集團（０８５０１）發盈喜，預料截至今年３月底止年度溢
利按年大增逾３倍，主要受惠於主要附屬公司業務的自然增長，期內共獲得８１個毛坯房裝潢項
目，較２０１８年度的４４個增加。同時，非經常性上市開支減少，收購Ｃｏｒｅ Ｇｒｏｕｐ
亦令收入及溢利增加。（ｃｈ）
03/06/2019 17:01
【企業盈喜】莊皇集團（８５０１）料去年度溢利大增逾３倍
《經濟通通訊社３日專訊》莊皇集團（０８５０１）發盈喜，預料截至今年３月底止年度溢
利按年大增逾３倍，主要受惠於主要附屬公司業務的自然增長，期內共獲得８１個毛坯房裝潢項
目，較２０１８年度的４４個增加。同時，非經常性上市開支減少，收購Ｃｏｒｅ Ｇｒｏｕｐ
亦令收入及溢利增加。（ｃｈ）
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