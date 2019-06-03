【企業盈喜】莊皇集團（８５０１）料去年度溢利大增逾３倍

《經濟通通訊社３日專訊》莊皇集團（０８５０１）發盈喜，預料截至今年３月底止年度溢

利按年大增逾３倍，主要受惠於主要附屬公司業務的自然增長，期內共獲得８１個毛坯房裝潢項

目，較２０１８年度的４４個增加。同時，非經常性上市開支減少，收購Ｃｏｒｅ Ｇｒｏｕｐ

亦令收入及溢利增加。（ｃｈ）

