《小傳日記》賭佬好悲凄，祖移虎生威；好淡友角力，開局末分勝！

《小傳日記》花旗國白宮高級顧問凱莉安康威日前就表示，總統侵侵（特朗普）或會指示財

政部長努欽，喺下星期二（１１日）嘅東灜廿國財長峰會上，同祖國官員見面，香江今朝

（３日）６月開局，微高開８點報２６９０９點後，財新公布祖國５月ＰＭＩ錄得５０﹒２，同

４月持平，好過預期，兼喺連續三個月處於擴張區間，帶動香江一度走高６７點，報２６９６８

點，其後喺Ａ場拖累之下，香江由升轉跌至１６５點，低見２６７３５點，慶幸祖國移動

（００９４１）撐得起，受惠神州就快發放５Ｇ商用牌照消息，加上ＱＱ（００７００）受捧，

最終魚缸全日收軟７點，報２６８９６，全日波幅２３２點，主板成交８２７﹒１８億銀減近

２巴仙。

國貨收報１０４３０，升４３點，幅度近半個巴仙。

Ａ場方面，上證收報２８９０，跌８點或近半巴仙。深成指唔見咗６５點或近１巴仙，報

８９２２。

大隻藍戰士今日走勢不一，有傳匯控（００００５）總裁范寧向集團高層施壓，為咗要求削

減成本，計劃向旗下投行部門「開刀」，有指裁員人數最少有５００人，預料最快今年６月中開

始，該股全日跌逾１巴仙，報６３﹒３銀。港交所（００３８８）走低１巴仙，報２４６﹒６銀

。ＱＱ獲天達資產管理維持３９０銀「他屐」，評級由「Ｈｏｌｄ貨」升至「買貨」，該股全日

揚近２巴仙，報３３３﹒６銀，破埋條十天線（約３２８﹒６４銀）。友邦（０１２９９）連日

受壓，今日續走低近２巴仙，報７２﹒４５銀，以現價計，暫四連跌累積挫近７巴仙。



＊磚頭佬失威股價成交萎，博彩收入升賭佬仍顫驚＊



香江磚頭佬上星期五（５月３１日）跟「孖屐」仆低後，今日個別走向，嘉里建設

（００６８３）再跌近半巴仙，報２９﹒５５銀；恆地（０００１２）及新地（０００１６）跟

跌近半巴仙，報４０﹒３５銀及１２３﹒６０銀；恆隆地產（００１０１）就自己走高近２巴仙

，報１６﹒７６銀。太古地產（０１９７２）揚１巴仙，報３２﹒７５銀。長實（０１１１３）

同新世界（０００１７）均揚半個巴仙，報５７銀及１１﹒６２銀。

馬交博彩監察協調局數據顯示，馬交５月博彩收入２５９﹒５２億銀澳門幣，按月走高一成

，按年就升近２個巴仙。不過，賭佬都要齊齊向下，金沙（０１９２８）挫超過３巴仙，報

３４﹒３銀，係全日表現最差藍戰士。永利馬交（０１１２８）仆低近５巴仙，報１５﹒５２銀

。美高梅（０２２８２）跌近半成，報１１﹒５銀。銀娛（０００２７）走低２巴仙，報

４６﹒３５銀。澳博（００８８０）跟跌兩格，報８﹒６６銀。



＊５Ｇ牌快臨電訊佬最冧，公用股神傷領展獨飛揚＊



神州官媒報道，工信部就快發放５Ｇ商用牌照，中資電訊佬今日可以逆市上揚。其中，祖國

移動飆近３巴仙，報７０﹒４５銀；中電信（００７２８）亦漲逾３巴仙，報３﹒９４銀；中聯

通（００７６２）升近２巴仙，報８﹒４１銀；中通服（００５５２）走高近６巴仙，報６﹒２

元；中興（００７６３）更飆逾８巴仙，報２０﹒４銀；鐵塔（００７８８）終止三連跌，踢高

近４巴仙，報１﹒８３銀。

收租佬領展（００８２３）今午放榜，全年可分派收入按年增加逾５巴仙，全日股價抽高，

收市升逾２巴仙，報９５﹒８５銀；置富產業信託（００７７８）跌約半個巴仙，報１０﹒２６

銀；冠君產業信託（０２７７８）走低一格報６﹒３７銀。其他公用股方面，煤氣

（００００３）早前（３１日）獲大和睇好，評級由「持有」上調至「優於大市」，但亦先後失

守２０天線（約１７﹒１９３銀）同５０天線（１６﹒９５２銀），該股全日挫近２巴仙，報

１７﹒０２銀；中電（００００２）走低兩亳半，報８８﹒４銀；長建（０１０３８）就揚近１

巴仙，報６１﹒０５銀。



＊花旗唔資助萬洲向下挫，人仔今反彈食品佬抵讚＊



早前有九個民主黨參議員敦促侵侵政府，唔好用納稅人嘅錢資助外國公司，萬洲

（００２８８）係花旗國嘅業務「史密斯菲爾德食品」上星期表示，唔會用農業援助計劃嘅錢，

去抵銷因為貿易戰所帶來嘅損失，該股全日聞聲跌近３巴仙，報６﹒８６銀。其他豬肉佬都唔好

過，中糧肉食（０１６１０）下試２巴仙，報２﹒７１銀。普甜食品（０１６９９）跌１巴仙，

報０﹒３５銀。大成食品（０３９９９）回吐２巴仙，報０﹒４４銀。雨潤（０１０６８）則揚

近１巴仙，報６﹒８６銀。

「孖屐」浮動不定，資金即搵資產避險，加上人仔中間價反彈９６點子，在岸同離岸人仔今

日都升破６﹒９關，食品佬立即有反應。旺旺（００１５１）漲逾３％報５﹒７８銀，係全日表

現最好藍戰士。康師傅（００３２２）造好同升逾２巴仙，報１３銀。統一（００２２０）唔執

輸跟升１巴仙，報８﹒４６銀。維他奶（００３４５）踢高近１巴仙，報４２﹒６５銀。青啤

（００１６８）則隨市下跌逾１巴仙，報４７﹒１５銀。請請！



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