《真知灼見－溫灼培》避險情緒升溫，圓匯看高一線

《真知灼見》中國官媒暗示，中央會以限制稀土出口對美國作以還擊，事件隨即牽起市場擔

心中美貿易磨擦會進一步升溫。中美磨擦尚未解決，美國總統特朗普日前宣布從６月１０日起，

對所有墨西哥輸往美國的貨物徵５％關稅，並警告如未能阻止非法移民進入美國，到１０月１日

會把關稅提升至２５％。

一點必須理解，墨西哥是美國第三大貿易夥伴，美國有不少廉價物品以至汽車及汽車零件等

均從墨西哥進口。加徵關稅後，不可能不對美國經濟帶來負面影響。現關注墨西哥會否率先屈服

，政策上作出較大讓步阻止事情發生。據了解，墨西哥外長將於本周三（５日）到華盛頓尋求解

決雙方矛盾。而墨西哥已表示會加強阻止非法移民到美國，希望換取特朗普收回關稅決定。



＊日圓兌美元若突破１０８，將上試１０５＊



擔心美國與多國貿易起衝突不利美國以至全球經濟發展，資金大舉轉到美債市場避險。美國

１０年債券孳息率今早（３日）低見２﹒１２１％，相反，具避險功能的日圓則大幅攀至

１０８﹒２０兌１美元。技術上如日圓上破１０８兌１美元，下一考驗位置料將會是１０５。

美國四處燃點起貿易紛爭火頭，就算壓倒對手自身經濟也會受損，這種情況下，美元實不應

走強。惟英國首相文翠珊請辭後，英國「硬脫歐」風險增，事件不單損害了英鎊，同時也拖累了

歐元，建議投資者留意英國政治變化，一旦「硬脫歐」風險降，不排除美元隨時從高位轉勢回落

。另外值得留意，從今天起一連三天，美國總統特朗普將訪問英國。在未出發前他便出言謂支持

英國「硬脫歐」。



＊留意美國硬脫歐風險，觀望澳洲歐洲議息＊



最後，本周末Ｇ２０財長及中央銀行行長將於日本開會。面對中美貿易紛爭，美國對墨西哥

所有貨物徵關稅，及美日貿易談判的展開等，很難想像Ｇ２０之間還能否繼續合作。日本財政部

已表明，在本周大會後將不會發表反對貿易保護主義的共同聲明。除了Ｇ２０大會，本周二

（４日）及周四（６日）澳洲央行及歐洲央行將分別議息，澳央行本周減息２５個基點似已是共

識，市場所關注澳央行在其聲明中，會否暗示今年內還有多少次減息機會。反觀歐洲，面對區內

經濟每況愈下，市場關注歐央行會否提早啟動進一步的量寬政策。到本周五（７日），當然有美

國５月份就業報告。市場估計美國５月份失業率將維持於３﹒２％低位，而非農職位則增加

１９萬個，如屬實，則較４月的２６﹒３萬個少。中國方面，可留意周三公布的５月財新綜合採

購經理指數。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

