【貿易開戰】國新辦發布中方立場白皮書斥美國出爾反爾得寸進尺

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院新聞辦公室２日發表《關於中美經貿

磋商的中方立場》白皮書並舉行發布會介紹，白皮書全文約８３００字，由前言、正文和結束語

三部分組成，全面介紹中美經貿磋商基本情況，闡明中國對中美經貿磋商的政策立場。

白皮書指出，中美經貿關係是兩國關係的「壓艙石」和「推進器」，事關兩國人民根本利益

，事關世界繁榮和穩定。２０１８年３月以來，針對美國政府單方面發起的中美經貿摩擦，中國

不得不採取有力應對措施，堅決捍衛國家和人民利益。同時，中國始終堅持通過對話協商解決問

題的基本立場，與美國開展多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。對於貿易戰，中國不願打，

不怕打，必要時不得不打，這個態度一直沒變。



＊美加徵關稅給全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰＊



白皮書指出，美國挑起對華經貿摩擦損害兩國和全球利益。美國加徵關稅措施損人不利己，

阻礙雙邊貿易投資合作，影響兩國乃至全球市場信心和經濟平穩運行。貿易戰沒有給美國帶來所

謂的「再次偉大」，提高美國企業生產成本，抬升美國國內物價，影響美國經濟增長和民生，阻

礙美對華出口。美國貿易霸凌行徑殃及全球，損害多邊貿易體制，嚴重干擾全球產業鏈和供應鏈

，損害市場信心，給全球經濟復甦帶來嚴峻挑戰，給經濟全球化趨勢造成重大威脅。

白皮書指出，美國在中美經貿磋商中出爾反爾、不講誠信。美國挑起經貿摩擦後，兩國貿易

、投資關係受到影響，雙方都認為有必要坐下來進行談判，通過磋商解決問題。自２０１８年２

月經貿磋商啟動以來取得很大進展，兩國就大部分內容達成共識，但也經歷多次波折，每次波折

都源於美國政府的違背共識、出爾反爾、不講誠信。中美經貿磋商嚴重受挫，責任完全在美國政

府。

白皮書指出，中國始終堅持平等、互利、誠信的磋商立場。中國政府始終認為，以貿易戰相

威脅，不斷加徵關稅的做法無益於經貿問題的解決。中美應秉持相互尊重、平等互利的精神，本

著善意和誠信，通過磋商解決問題。

白皮書強調，中美經貿磋商中，一國的主權和尊嚴必須得到尊重，雙方達成的協議應是平等

互利的。對於重大原則問題，中國決不退讓。

白皮書最後強調，中美達成一個互利雙贏的協議，符合中美兩國利益，順應世界各國期待。

希望美國同中國相向而行，管控經貿分歧，加強經貿合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調

的中美關係，增進兩國和世界人民福祉。

